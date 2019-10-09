Обучение чешскому языку с нуля до уровня В2 в GoStudy

GoStudy – чешский учебный центр, помогающий абитуриентам из России, Украины, Беларуси и других стран СНГ поступить в государственные ВУЗы Чехии на бюджетные отделения. Организация также специализируется на интенсивном обучении русскоязычных студентов чешскому языку с нуля до уровня В2 (CEFR).

Как проходит обучение?

Программы построены на основе уникальных методик, которые позволяют молодым людям быстро освоить язык до уровня В2 – именно он необходим для поступления на бюджетные отделения университетов Чехии.

Комплекс образовательных программ включают в себя следующие курсы:

l Стандартный – 620 часов.

l Премиум – 870 часов.

l Семестровый – 480 часов.

Помимо этого, в Go Study можно учить языки в рамках программы «Летние каникулы», в которую кроме занятий входит масса развлекательных мероприятий.

Наиболее популярными остаются годовые курсы, которые обеспечивают комплексную поэтапную подготовку. Ключевые преимущества применяемых методик заключаются в приглашении опытных, талантливых преподавателей и полном погружении в языковую среду – учащимся обеспечено комфортное проживание в Чехии, что дает максимум возможностей для общения, знакомства с местной культурой и традициями.

Каждый выпускник может сдать государственный экзамен – организация аккредитована Министерством образования Чешской республики на проведение этого теста. Слушатели годовых курсов могут пройти его бесплатно и получить соответствующий сертификат, который принимает большинство престижных ВУЗов. Это позволяет абитуриентам поступать на бюджетные места и в дальнейшем не оплачивать учебу за рубежом.

Главные особенности и преимущества

Go Study помогает обучаться непосредственно в Чехии, отделения работают в Праге и Брно. Погружение в языковую среду способствует скорейшему и наиболее эффективному пониманию грамматики и расширению словарного запаса. Интенсивные уроки направлены на быстрое усвоение материала, что позволяет уже через год успешно проходить тестирование.

Оставленные о GoStudy отзывы свидетельствуют о высоком качестве подготовки – отмечается отличный педагогический состав и уникальные особенности методик, позволяющих заниматься без перенапряжения. Несмотря на интенсивность занятий у каждого студента остается достаточно времени на отдых и развлечения. Уроки преимущественно проводятся 5 дней в неделю, что в совокупности с погружением в языковую среду дает максимальный эффект.



