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Рецессия в экономике

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Бизнес — 15 Октября 2019, 19:53

Рецессия и кризис, отличия

Рецессия в экономике – это замедление ее развития или умеренный спад. Предприятия перестают расширять производства, не вкладывают средств в дальнейшее развитие и стараются сокращать расходы. Штаты не расширяются, идет подготовка к сокращению персонала. Заработные платы сотрудников перестают расти, денежные премии становятся редким явлением.

Население, почувствовав, что экономика страны перестает развиваться, предпринимает меры по сокращению расходов. Люди не совершают крупных покупок, не спешат вкладывать деньги в недвижимость, стараются сделать накопления.

Рецессия, это еще не кризис, это спад в экономике. Он может перерасти в кризис, если правительство не предпримет своевременных мер и не совершит решительных действия для поддержания экономики. При полноценном кризисе происходит резкий обвал в экономике, массовое банкротство предприятий, стремительный рост безработицы. Итог этих процессов – падение жизненного уровня населения.  

Минэкономразвития и независимые эксперты о рецессии в России

Экономическое ведомство в лице главы, Максима Орешкина заявило, что рецессия ждет Россию только к 2021 году. Основной причиной надвигающегося спада, министр считает закредитованность населения и рост количества невыплаченных кредитов. Аналитики из Института экономического роста им. Столыпина предрекают начало технической рецессии уже в конце 2019 года. Предпосылки специалисты видят в жесткой финансово-бюджетной политике правительства.

Специалисты в экономической сфере отмечают, что экономическая активность постепенно снижается. Наиболее устойчивы субъекты крупного предпринимательства и бюджетные структуры. Объемы производства малых и средних предприятий снижается с середины 2018 года, постепенно уменьшается численность сотрудников этой сферы.

Причины рецессии
Главной причиной спада в экономике аналитики считают резкое уменьшение денежной массы в экономике страны. Основные причины:

  • Жесткая финансово-бюджетная политика правительства, увеличение налогов, финансирование нацпроектов, не приносящих результатов
  • Сокращение добычи нефти, газа и других природных ресурсов из-за внешнеэкономических факторовю.
  • Закредитованность населения.
  • Последняя причина выражается в том, что граждане вынуждены тратить большую часть своих ежемесячных доходов на оплату уже имеющихся кредитов и займов. В экономику поступает недостаточное количество денег от населения. Люди обращаются в микрофинансовые учреждения https://www.creditura.ru/mikrozajmy/zaim-na-kartu за заемными средствами на повседневные нужды.

Немаловажную роль в экономическом спаде играет международная ситуация. США и Китай ведут торговую войну, обмениваясь санкциями и запретами. Нефть, на фоне этого конфликта, дешевеет. Приток внешнеэкономической выручки сокращается. Этот факт сказывается негативным образом на экономику России.

Опасность рецессии
В период, предшествующий этому явлению, предприятия, видя спад производства, не расширяют штаты сотрудников и проводят предварительную подготовку к сокращению рабочих мест. При возникновении неблагоприятной экономической ситуации, количество безработных резко возрастет.

Заработная плата не увеличивается, а часто и снижается, инфляция, наоборот, возрастет. Это негативно сказывается на финансовом положении населения. Граждане вынуждены отказываться от дорогостоящих покупок, оплаты поездок и путешествий, даже сокращать ежедневные расходы.

Задолженность по кредитам и займам часть населения не сможет оплачивать, ввиду потери работы или сокращения доходов. Недвижимость в залоге будет продаваться для покрытия невыплаченных сумм. Рынок жилья будет перенасыщен, что негативно скажется на строительном секторе экономики. 

Кроме ипотечных кредитов, граждане берут займы без обеспечения. При наступлении рецессии, эта группа населения будет испытывать наибольшие трудности.

Мнения экспертов, прогнозы
Владислав Корочкин, Вице-президент «Опоры России» заявил, что на грани вымирания находится малый бизнес в торговле, это явный признак уже наступившей рецессии. Этому способствует агрессивное развитие крупных сетевых структур.       

Доцент Российской академии народного хозяйства Олег Филиппов, считает, что рецессия в стране началась с начала 2019 года. Предприятия малого и среднего бизнеса распродаются владельцами. Количество проданных предприятий в первом полугодии 2019 года превысило показатели с 2011 года. Небольшой рост доходов могут только показывать крупные предприятия с иностранными инвестициями и госсектор.

Специалисты Института экономического роста им. Столыпина подсчитали:

  • За год, с окончания 1 полугодия 2018 г., количество малых предприятий сократилось на 7%.
  • Число работников этого сектора уменьшилось на 250 тысяч.

Министр Максим Орешкин сравнивает ситуацию в сфере потребительского кредитования с пузырем, который может лопнуть в 2021 году. Граждане начинают тратить больше, чем они зарабатывают. Главной предпосылкой наступления рецессии он считает закредитованность населения.

В сентябре Центральный банк России опубликовал прогноз экономического развития страны на ближайшие годы. Эксперты предрекают падение цен на нефть до 20 долларов за баррель. Это может произойти уже в 2020 году. При этом инфляция может подняться до 8% в год, валовой внутренний продукт сократиться на 2%. Курс доллара не ждет резкое повышение, он останется в районе 70 рублей. Спад в экономике будет кратковременным и ситуация нормализуется, придя в 2021 году к базовым показателям 2019 года.

На фоне самых негативных прогнозов, остается только надеяться на лучшее.



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