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Рецессия в экономике
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 15 Октября 2019, 19:53
Рецессия и кризис, отличия
Рецессия в экономике – это замедление ее развития или умеренный спад. Предприятия перестают расширять производства, не вкладывают средств в дальнейшее развитие и стараются сокращать расходы. Штаты не расширяются, идет подготовка к сокращению персонала. Заработные платы сотрудников перестают расти, денежные премии становятся редким явлением.
Население, почувствовав, что экономика страны перестает развиваться, предпринимает меры по сокращению расходов. Люди не совершают крупных покупок, не спешат вкладывать деньги в недвижимость, стараются сделать накопления.
Рецессия, это еще не кризис, это спад в экономике. Он может перерасти в кризис, если правительство не предпримет своевременных мер и не совершит решительных действия для поддержания экономики. При полноценном кризисе происходит резкий обвал в экономике, массовое банкротство предприятий, стремительный рост безработицы. Итог этих процессов – падение жизненного уровня населения.
Минэкономразвития и независимые эксперты о рецессии в России
Экономическое ведомство в лице главы, Максима Орешкина заявило, что рецессия ждет Россию только к 2021 году. Основной причиной надвигающегося спада, министр считает закредитованность населения и рост количества невыплаченных кредитов. Аналитики из Института экономического роста им. Столыпина предрекают начало технической рецессии уже в конце 2019 года. Предпосылки специалисты видят в жесткой финансово-бюджетной политике правительства.
Специалисты в экономической сфере отмечают, что экономическая активность постепенно снижается. Наиболее устойчивы субъекты крупного предпринимательства и бюджетные структуры. Объемы производства малых и средних предприятий снижается с середины 2018 года, постепенно уменьшается численность сотрудников этой сферы.
Причины рецессии
Немаловажную роль в экономическом спаде играет международная ситуация. США и Китай ведут торговую войну, обмениваясь санкциями и запретами. Нефть, на фоне этого конфликта, дешевеет. Приток внешнеэкономической выручки сокращается. Этот факт сказывается негативным образом на экономику России.
Опасность рецессии
Заработная плата не увеличивается, а часто и снижается, инфляция, наоборот, возрастет. Это негативно сказывается на финансовом положении населения. Граждане вынуждены отказываться от дорогостоящих покупок, оплаты поездок и путешествий, даже сокращать ежедневные расходы.
Задолженность по кредитам и займам часть населения не сможет оплачивать, ввиду потери работы или сокращения доходов. Недвижимость в залоге будет продаваться для покрытия невыплаченных сумм. Рынок жилья будет перенасыщен, что негативно скажется на строительном секторе экономики.
Кроме ипотечных кредитов, граждане берут займы без обеспечения. При наступлении рецессии, эта группа населения будет испытывать наибольшие трудности.
Мнения экспертов, прогнозы
Доцент Российской академии народного хозяйства Олег Филиппов, считает, что рецессия в стране началась с начала 2019 года. Предприятия малого и среднего бизнеса распродаются владельцами. Количество проданных предприятий в первом полугодии 2019 года превысило показатели с 2011 года. Небольшой рост доходов могут только показывать крупные предприятия с иностранными инвестициями и госсектор.
Специалисты Института экономического роста им. Столыпина подсчитали:
Министр Максим Орешкин сравнивает ситуацию в сфере потребительского кредитования с пузырем, который может лопнуть в 2021 году. Граждане начинают тратить больше, чем они зарабатывают. Главной предпосылкой наступления рецессии он считает закредитованность населения.
В сентябре Центральный банк России опубликовал прогноз экономического развития страны на ближайшие годы. Эксперты предрекают падение цен на нефть до 20 долларов за баррель. Это может произойти уже в 2020 году. При этом инфляция может подняться до 8% в год, валовой внутренний продукт сократиться на 2%. Курс доллара не ждет резкое повышение, он останется в районе 70 рублей. Спад в экономике будет кратковременным и ситуация нормализуется, придя в 2021 году к базовым показателям 2019 года.
На фоне самых негативных прогнозов, остается только надеяться на лучшее.
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