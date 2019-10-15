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Самые престижные профессии в России
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 15 Октября 2019, 21:11
Престижные профессии позволяют человеку не только обеспечить возможность выжить, но и добиться уважения, высокого уровня жизни. Проект Zaimi-bystro.ru подготовил рейтинг наиболее востребованных сотрудников в России и мире.
На чем основан рейтинг?
Рейтинг профессий в России подготовлен на основе информации от Минтруда РФ, а также данных крупнейших площадок по поиску сотрудников. Он актуален по состоянию на 2019 год. ТОП профессий по востребованности в мире составлен на основе данных рекрутинговых агентств и официальных публикаций о дефиците рабочих рук.
ТОП-8 профессий, которые востребованы в России
Рынок России в 2019 году испытывает определенные проблемы из-за санкций. Они влияют и на востребованность определенных профессий. Кроме того, избыток бухгалтеров, юристов с сомнительными знаниями также влияет на рынок труда.
Список престижных профессий в России:
ТОП-8 профессий в мире
Рынок труда в РФ по-своему уникален. Некоторые профессии, пользующиеся спросом внутри страны, не востребованы в мире и наоборот. Если планируется работать за пределами России, то это надо учитывать еще до поступления в учебное заведение.
Самые престижные профессии в мире:
Рынок труда изменяется быстрее, чем раньше, и новых профессий появляется все больше и больше.
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