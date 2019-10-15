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Самые престижные профессии в России

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Бизнес — 15 Октября 2019, 21:11

Престижные профессии позволяют человеку не только обеспечить возможность выжить, но и добиться уважения, высокого уровня жизни. Проект Zaimi-bystro.ru подготовил рейтинг наиболее востребованных сотрудников в России и мире.

На чем основан рейтинг?

Рейтинг профессий в России подготовлен на основе информации от Минтруда РФ, а также данных крупнейших площадок по поиску сотрудников. Он актуален по состоянию на 2019 год. ТОП профессий по востребованности в мире составлен на основе данных рекрутинговых агентств и официальных публикаций о дефиците рабочих рук.

ТОП-8 профессий, которые востребованы в России

Рынок России в 2019 году испытывает определенные проблемы из-за санкций. Они влияют и на востребованность определенных профессий. Кроме того, избыток бухгалтеров, юристов с сомнительными знаниями также влияет на рынок труда.

Список престижных профессий в России:

  • Инженеры. В условиях санкций страна вынуждена развивать промышленность самостоятельно, и сотрудников с техническими специальностями ищут во всех отраслях.

  • Врачи. Благородная профессия не относится к высокооплачиваемым в РФ, но спрос на медицинских работников есть постоянно.

  • Летчики и космонавты. Профессии хорошо оплачиваются, пользуются уважением, но требования к соискателям по ним жесткие.

  • IT-специалисты. Разработчики программных продуктов, профессионалы по автоматизации производственных и бизнес-процессов не испытывают проблем с поиском работы и могут сами выбирать работодателя.

  • Переводчики. Глобальный рынок работает даже в условиях санкций, без переводчиков невозможна работа с иностранными партнерами.

  • Маркетологи. Конкуренция стала жестче и компании вынуждены активно нанимать профессионалов для продвижения своих товаров, услуг.

  • Педагоги. Обучением и воспитание будущих поколений всегда нужно, но платят педагогам в России не много.

  • Риск-менеджеры. Профессионалов по оценке финансовых рисков принимают на работу не только банки, страховые компании, но и другие представители бизнеса.

ТОП-8 профессий в мире

Рынок труда в РФ по-своему уникален. Некоторые профессии, пользующиеся спросом внутри страны, не востребованы в мире и наоборот. Если планируется работать за пределами России, то это надо учитывать еще до поступления в учебное заведение.

Самые престижные профессии в мире:

  • Инженеры. Технологии увеличили спрос во всем мире на сотрудников, умеющих работать с «умным» оборудованием, обслуживать и создавать его. Особенно востребованы инженеры в сферах добычи полезных ископаемых, нефтепереработке.

  • Экологи. В отличие от России в развитых странах заботятся о будущем планеты и стараются по максимуму сохранить ее для будущих поколений. Экологи востребованы в государственных органах и компаниях, занимающихся производством, добычей полезных ископаемых.

  • Врачи. Не только востребованы, но и хорошо оплачиваются. Традиционно работодателям не хватает хирургов, стоматологов.

  • Разработчики программного обеспечения. Поиском подходящих кандидатов постоянно занимаются даже гиганты уровня Microsoft или Google. Всегда есть спрос на программистов Java, Ruby, а также разработчиков приложений для мобильных систем.

  • Биотехнологи. Занимаются генной инженерией и вопросами использования организмов для решения конкретных задач. Их привлекают компании, занимающиеся здравоохранением, производством продуктов и сельским хозяйством.

  • Финансовые аналитики. Грамотные консультации по сделкам на финансовых рынках нужны банкам, корпорациям, страховщикам и людям, инвестирующим накопления в различные инструменты.

  • Маркетологи. Жесткая конкуренция на мировом рынке компании вынуждены искать новые подходы для успешного продвижения продуктов и привлекать маркетологов.

  • Пилоты. Самолеты позволяют преодолевать огромные расстояния за небольшое время, но управление этими сложными машинами требует серьезной подготовки и умения принимать решение даже в стрессовых ситуациях.

Рынок труда изменяется быстрее, чем раньше, и новых профессий появляется все больше и больше.



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