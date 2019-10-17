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Гранитный памятник – лучшее решением для создания надгробного монументального комплекса
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Бизнес — 17 Октября 2019, 06:54
Уход близких людей в потусторонний мир – это непоправимое горе, с которым приходится сталкиваться каждому человеку. Единственный способ надолго сохранить память об умершем – оборудовать мемориальный комплекс на его могиле. При установке надгробного памятника с портретом покойного предоставляет возможность запечатлеть черты его лица.
Преимущества гранитных памятников
Главная особенность природного камня – необычайная прочность. Материал достойно переносит агрессивные воздействия атмосферной среды. Он не теряет своей формы и цветового оттенка даже под активными солнечными лучами, проливными дождями, снежными заносами. На памятнике из гранита длительное время сохраняются нанесенные изображения и прощальные надписи. Гранит имеет множество оттенков. Для изготовления надгробных памятников чаще всего используется черный материал, способный максимально полно передавать боль утраты.
Изготовление и установка памятников – это основная специализация компании «Стелла-Память». Ритуальное предприятие предлагает своим посетителям изделия, которые отличаются массой эксплуатационных преимуществ:
Особенности производства гранитных памятников
Для изготовления надгробных памятников используются цельные куски гранита. С помощью специальных инструментов им придается необходимая форма. Натуральный камень хорошо полируется. Поэтому большинство изделий имеют абсолютно гладкую и блестящую поверхность. Она значительно повышает эстетические показатели надмогильного сооружения. Для нанесения портретов умерших людей, информации об их биографических данных, прощальных слов применяется современная компьютерная техника.
По материалам сайта https://www.stella-pamyat.ru/
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