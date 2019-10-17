Гранитный памятник – лучшее решением для создания надгробного монументального комплекса

Уход близких людей в потусторонний мир – это непоправимое горе, с которым приходится сталкиваться каждому человеку. Единственный способ надолго сохранить память об умершем – оборудовать мемориальный комплекс на его могиле. При установке надгробного памятника с портретом покойного предоставляет возможность запечатлеть черты его лица.

Для изготовления ритуальной продукции используются разнообразные материалы. Они отличаются структурой, уровнем прочности, цветовой окраской, стоимостью. Оптимальное решение – приобретение гранитного памятника, в котором сочетаются многие положительные свойства.





Преимущества гранитных памятников

Главная особенность природного камня – необычайная прочность. Материал достойно переносит агрессивные воздействия атмосферной среды. Он не теряет своей формы и цветового оттенка даже под активными солнечными лучами, проливными дождями, снежными заносами. На памятнике из гранита длительное время сохраняются нанесенные изображения и прощальные надписи. Гранит имеет множество оттенков. Для изготовления надгробных памятников чаще всего используется черный материал, способный максимально полно передавать боль утраты.

Изготовление и установка памятников – это основная специализация компании «Стелла-Память». Ритуальное предприятие предлагает своим посетителям изделия, которые отличаются массой эксплуатационных преимуществ:

долговечностью;

экологической чистотой;

простотой ухода;

пыле- и водоотталкивающими свойствами;

эстетичностью;

доступной ценой.

Особенности производства гранитных памятников

Для изготовления надгробных памятников используются цельные куски гранита. С помощью специальных инструментов им придается необходимая форма. Натуральный камень хорошо полируется. Поэтому большинство изделий имеют абсолютно гладкую и блестящую поверхность. Она значительно повышает эстетические показатели надмогильного сооружения. Для нанесения портретов умерших людей, информации об их биографических данных, прощальных слов применяется современная компьютерная техника.



Электронные установки гарантируют максимально точную передачу изображений, в которых повторяются все мельчайшие черты лица. Изготовление и установка гранитных памятников на кладбище сотрудниками специализированной компании занимает минимальное количество времени.

По материалам сайта https://www.stella-pamyat.ru/