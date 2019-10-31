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Роллетные ворота – особенности конструкции и характеристики

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Бизнес — 31 Октября 2019, 14:01

Роллетные ворота удобны и безопасны. Это хорошее современное решение для гаража, в котором комфортность использования сочетается с декоративной и защитной функцией. Новейшие технологии позволяют создавать роллетные ворота шириной до 10 метров без потери прочности. Они надёжно защищают помещение от постороннего доступа, а также удачно вписываются в дизайн современных зданий.


Характеристики и особенности конструкции

Роллетные ворота состоят из металлических профилей, направляющих валов и механизма вращения. Они устанавливаются в проём гаража или другого помещения накладным или встроенным способом, а при поднятии компактно складываются в короб. Полотно, закрывающее проём, состоит из алюминиевых или стальных ламелей, покрытых специальной краской. Их форма разработана конструкторами с учётом основных задач:

  • позволяет противостоять ударным нагрузкам;
  • обеспечивает надёжное сцепление ламелей между собой.

Для производства ламелей используется экструдированный металлический профиль. Его ширина – 55 или 77 мм. Тип профиля должен соответствовать размерам всей конструкции и климатическим условиям региона (при ураганном ветре полотно с недостаточно прочными ламелями может прогибаться). Для поднятия роллет используется механический или электрический привод с системой автоматического управления, которая контролирует процесс. Дистанционный пульт и автоматика особенно удобны для владельцев гаража.

По выбору заказчика роллеты оснащают ригельными или автоматическими замками для защиты от взлома, уплотнительными вставками, системами обогрева и сигнализации. Для окрашивания металлических деталей используется специальная краска, устойчивая к солнечному свету, влаге и перепадам температуры. Качественное окрашивание роллет при изготовлении уменьшает риск коррозии в будущем и помогает надолго сохранять надлежащий внешний вид.

Преимущества роллетной конструкции

В сравнении с традиционными распашными или раздвижными воротами, роллеты имеют ряд преимуществ:

  • после открытия полотно не закрывает водителю боковой обзор;
  • экономят место в гараже или на складе с небольшой прилегающей территорией;
  • обеспечивают надёжную защиту (чтобы их взломать, нужно разрезать металл с помощью электроинструмента, что требует времени и создаёт много шума);
  • подходят для установки в проёмы больших размеров;
  • не требуют смазки и периодической покраски;
  • энергоэффективны.

Роллеты безопасны в использовании, могут устанавливаться в проёмы в виде арки и оснащаться электроприводом. Надёжная автоматика упрощает управление воротами в гараже, а дополнительная система ручного подъёма поможет открыть их в экстренной ситуации. Роллеты особенно популярны в современной архитектуре: палитра их расцветок удовлетворяет даже требовательные запросы и включает интересные варианты, такие как металлик и повторение текстуры дерева.

Где заказать роллетные ворота

Для изготовления надёжных роллетных конструкций важно не только правильно замерять дверной проём, но и учесть все возможные факторы влияния, выбрав оптимальный профиль и привод. Специалисты компании «ABC-SAFETY» профессионально подходят к выбору материалов, замерам и установке роллет, оказывая услуги в Москве и области. Мы предлагаем вам лучшую цену на рынке, гарантию до 10 лет и продукцию, соответствующую европейским стандартам качества.



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