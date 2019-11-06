Храм Святого семейства в Барселоне

Уникальное архитектурное сооружение, самое известное творение Антонио Гауди, давно стало негласным символом Испании и привлекает тысячи и тысячи туристов со всего мира. Строительство храма началось в далеком 1882 году и достраивается до сих пор. Изначально предполагалось выполнить фасады храма в готическом стиле. Однако в скором времени вреди группы архитекторов, разрабатывавших проект храма, возникли разногласия. В итоге место главного архитектора было предложено молодому Антонио Гауди.

С тех пор вся жизнь архитектора была посвящена строительству этого грандиозного сооружения. Гауди переработал концепцию строительства и отказался от готического стиля в пользу природного, отдавая предпочтение природным формам. За основу он принял ствол обычного дерева и строение человеческого скелета. От такого решения архитектура храма только выиграла. Главными несущими конструкциями храма стали колонны, повторяющие собой конструкцию дерева, ветви которого расходятся в верхней части. Все переплетения создают полную иллюзию лесной чащи.

Уникальное внутреннее решение для конца 19 – начала 20 века было революционным. Однако, не смотря на новшества в оформлении, храм построен по всем религиозным канонам: форма латинского креста, галереи для хора, крипта и все необходимые элементы, присущие католическому храму. По решению Гауди главная башня должна составлять 170 метров в высоту, однако это на 1 метр ниже известного холма Монжуика. Как считал архитектор, творение рук человеческих не должно превосходить творение Божье. А на вопрос любопытствующих, для чего он так тщательно прорабатывает мельчайшие детали резьбы на колоннах и фасадах, он неизменно отвечал, что ангелы на небесах видят все.

Большая часть храма была построена еще при жизни архитектора, а строительство фасада, посвященного Страстям Христовым, было начато уже после его смерти. Продолжал строительство уникального храма ученик Гауди Доминик Сураньес, который продолжил дело великого мастера, полностью соблюдая его стиль. С течением времени менялись архитекторы, строительство то приостанавливалось, то вновь продолжалось.

Искусствоведы полагают, что окончательно храм будет построен к 2026 году. Такое долгое строительство обусловлено тем, что финансирование его производится за счет добровольных пожертвований обычных граждан.

Совсем недавно, в 2010 году, храм Святого Семейства освятил римский папа Бенедикт VI. С тех пор считается, что в храме можно проводить церковные службы. На настоящий день посещение храма доступно для всех, сюда можно попасть как самостоятельно, так и с экскурсией.

Источник: Lasvillas