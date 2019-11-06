Храм Святого семейства в Барселоне

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 6 Ноября 2019, 20:56
Уникальное архитектурное сооружение, самое известное творение Антонио Гауди, давно стало негласным символом Испании и привлекает тысячи и тысячи туристов со всего мира. Строительство храма началось в далеком 1882 году и достраивается до сих пор. Изначально предполагалось выполнить фасады храма в готическом стиле. Однако в скором времени вреди группы архитекторов, разрабатывавших проект храма, возникли разногласия. В итоге место главного архитектора было предложено молодому Антонио Гауди.
Источник: Lasvillas
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