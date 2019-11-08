Какие суши и роллы можно детям?

Японская кухня давно стала популярна во всем мире, благодаря тому, что такое питание полезное для здоровья, сбалансированное и содержит небольшое количество калорий. Несмотря на это многие родители запрещают есть роллы детям, поскольку считают это небезопасным.

Суши и роллы - это традиционные японские блюда, которые едят как дети, так и взрослые, но есть определенные продукты, которые не предназначены для детей.

Блюда японской кухни, которые нельзя употреблять детям

Прежде всего из детского рациона необходимо исключить все острые блюда японской кухни, как правило они обозначены как “HOT”, поскольку в них содержиться большое количество приправ, что вредно для детского организма. Имбирь, васаби и соевый соус также следует исключить по тем же причинам. Блюда содержащие сырую или копченую рыбу, также давать не следует.

Суши и роллы - не традиционная пища, соответственно малышу необходимо к ней адаптироваться, не рекомендуется приучать детей к такой пище слишком рано, организм должен быть окрепшим и подготовленным.

Неподходящими для детей являются все острые блюда и приправы японской кухни, а также роллы содержащие свежую рыбу и водоросли, сложные для перевания. Роллы, в которых нет вышеперечисленных компонентов вполне можно дать крохе.

Блюда японской кухни, которые можно употреблять детям

Все суши, в том числе и теплые роллы, содержащие свежие овощи и фрукты вполне безопасны и будут полезные для детского организма, естественно добавлять васаби и соевый соус не следует, да и вряд ли малыш сможет оценить вкус этих продуктов по достоинству.

К категории безопасных для детей роллов можно отнести следующие:

Продукты со свежими фруктами. Блюда, содержащие омлет. Роллы с сыром Филадельфия.

Рис - является основным компонентом суши и полезен абсолютно для всех, с этим компонентом нет проблем как у взрослых, так и у детей. А вот категория морепродуктов остается спорной, поскольку многие такие продукты могут провоцировать возникновение аллергической реакции. Соответственно если рис можно всем, то морепродукты рекомендуется давать детям более старшего возраста и только в том случае, если родители уверены, что у малыша нет на них аллергии.

Наилучшим вариантом для родителей, которые следят за здоровьем ребенка, является приготовление суши и роллов дома. Готовя блюда самостоятельно можно контролировать их состав и включать туда те продукты, которые точно понравятся и будут полезны для ребенка. Что же касается доставки роллов, Суши Панда рекомендует выбрать для детей вегетарианские или горячие роллы.