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Ремонт автоматических ворот в Апрелевке

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Бизнес — 9 Ноября 2019, 19:52

Личный опыт показывает, что лучшее решение – потратить день-два на поиски надежной компании по ремонту ворот, чем заключать договор с первой попавшейся фирмой. Но прежде чем порекомендовать вам достойного поставщика услуг, поделюсь с вами своей историей.

Мой неудачный опыт

Ворота в гараж с системой автоматики я устанавливал много лет назад. Считал и до сих пор считаю, что это самый удобный, надежный и практичный вариант. Но у всего есть свой срок годности, и мои ворота не исключение. Электроника и механические элементы меня особо не подводили. Единственное, что пришло в полную негодность, – сэндвич-панели. Этому поспособствовали как внешние факторы окружающей среды, так и возраст комплектующих.

Не относя это к большой проблеме, я обратился в первую же компанию, осуществляющую ремонт ворот в Апрелевке. Ее я нашел в интернете. После внешнего осмотра, замеров, мне был выставлен приличный счет. Но, не ориентируясь в современных расценках данного сегмента услуг, я подписал договор о сотрудничестве. И тут началось: ожидание комплектующих, постоянные переносы даты выполнения работы и проч.

Когда же рабочие осуществили ремонт, появились совершенно новые проблемы – в тот же вечер отказала автоматическая система блока управления. Созвонившись с диспетчерами фирмы, я услышал, что это не вина мастеров, а возраст самой системы. Спустя несколько дней начал заедать фиксирующий механизм.

После этого по совету моего знакомого позвонил в другую компанию. Уже с первых минут разговора с менеджером я ощутил огромную разницу в отношении к клиенту. Но особенно я был удивлен тем, насколько быстро была решена моя проблема. Не думал, что ремонт автоматических ворот в Апрелевке может быть осуществлен на таком высоком уровне. Вот ссылка на сайт фирмы.


ремонт ворот в апрелевке

Сотрудничество с компанией «ПАРМА»

Диспетчер компании внимательно выслушал мою проблему, уточнил некоторые нюансы и предложил назначить дату, когда могут приехать рабочие для выявления неисправностей и составления сметы на предстоящие работы. Еще по телефону я узнал приблизительную стоимость. Она меня сильно удивила, так как значительно отличалась от той, которую я заплатил за замену сэндвич-панелей и нескольких недель ожидания.

Сотрудники «ПАРМЫ»:

  • выявили причину поломки;
  • оценили объем работы;
  • после согласования со мной сметы подписали договор в двухстороннем порядке;
  • сразу же приступили к ремонту.

Моя проблема была решена. Мастера дополнительно провели проверку регулировки и перенастройку блока управления, дали ряд рекомендаций.

Теперь и я советую всем обращаться в компанию «ПАРМА», сотрудники которой ремонтируют ворота и шлагбаумы, а еще осуществляют ремонт рольставней в Апрелевке. Отношение к клиенту, скорость работы, результат – все на высоком уровне.

Всегда ваш - Виктор Щербаков



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