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Бизнес — 14 Ноября 2019, 06:38

Сегодня керамическая плитка или же керамогранит считаются одними из лучших отделочных материалов. Поэтому спрос на такие материалы постоянно растет. Vendor Keramik vkplitka.ru является онлайн-магазином, предлагающим широчайший выбор керамогранита и керамической плитки по наиболее доступным для заказчиков ценам. Благодаря веб-ресурсу интернет-магазина, любой желающий сумеет выбрать и приобрести приглянувшийся товар дистанционно из собственного офиса или же дома. Сделать это можно за считанные минуты, получая материал в минимальные сроки. 

Vendor Keramik занимается реализацией исключительно сертифицированной продукции первого сорта. Товар поставляется официальными производителями. Потенциальные покупатели смогут воспользоваться услугой бесплатного запроса живых фотоснимков понравившихся коллекций. На доставку заказанной партии у Vendor Keramik уходит от одного до трех суток. Если по какой-либо причине приобретенный материал заказчику не понравится, он сможет беспрепятственно вернуть его на протяжении недели со времени приобретения. Кроме этого онлайн-магазин предоставляет заинтересованным покупателем проектирование 3D–дизайна. 

В Vendor Keramik можно приобрести сантехническое оборудование, затирки, клеевые составы, необходимые при монтаже плитки и др. Здесь на продажу представлен разнообразный строительный ассортимент. Продаются перечисленные товары с внушительными дополнительными скидками. Рассчитываются такие скидки в соответствии с объемами закупок. Чем большое объем, тем выгоднее скидка. В ассортиментном ряду онлайн-магазина домовладельцы найдут несколько разновидностей плитки для гостиных. Выбрать ее можно в соответствии со своими вкусами и предпочтениями. 

Не менее интересными являются образцы плитки, украшенные панно. Особенно понравится покупателям плитка, выполненная с использованием фактуры мрамора. Такое исполнение придает материалу оригинальный вид и является настоящим украшением любого интерьера. Испанская плитка всегда пользовалась повышенным интересом среди российского потребителя. Она представлена в онлайн-магазине маркой Antique. Производителем данного материала является испанский бренд Monopole. Такая плитка идеально подойдет для отделки столовых зон или же рабочих кухонных поверхностей. Поклонникам винтажного стиля интернет магазин предлагает плитку марки Vodevil Vives. Данный вид отделочного материала поможет добиться прекрасного интерьерного оформления любого жилого помещения. Кроме этого Vendor Keramik предлагает широчайший выбор керамогранита и керамической плитки, собранной в едином каталожном списке.

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