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Как найти идеальный подарок для родителей на Новый год?

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Бизнес — 14 Ноября 2019, 14:14

Зачастую, мы так сильно увлекаемся подготовкой к новогодней ночи, что можем и вовсе забыть о покупке презентов для друзей, коллег по работе, ну и, конечно же, для родителей. Именно благодаря им мы стали теми, кем являемся на данный момент, и было бы очень некрасиво не поздравить любимых маму и папу с таким прекрасным праздником, как Новый год. Но, даже учитывая наши благие намерения и желания, нам не всегда удается найти действительно хороший вариант новогоднего подарка. При подборе презентов необходимо учитывать множество различных факторов, а потому найти подходящий вариант довольно проблематично. Именно поэтому, сегодня мы постараемся помочь вам и расскажем о том, как правильно выбрать подарок родителям на Новый год. Также, в этой статье мы поделиться с вами 5-ю вариантами новогодних подарков, от которых ваши родители будут в восторге, независимо от ситуации. 

Несколько советов по поиску новогодних презентов родителям

Первоначально, хотелось бы упомянуть, что поиск подарков -  это весьма длительный по времени процесс. Не стоит надеяться, что вам удастся найти подходящие варианты быстро. Поэтому, чтобы не попасть в неприятную ситуацию, и вовремя подобрать хорошие презенты, рекомендуем начать задумываться о покупке подарков заранее, приблизительно за месяц до наступления новогодней ночи. Помимо этого, выбирая новогодние презенты, старайтесь придерживаться следующих советов: 

  1. Не обращайте внимания на различные брелки, мелочевку и прочие аксессуары, которые, в конечно итоге, не принесут никакой пользы. Вместо этого, сконцентрируйтесь на поиске таких подарков, которые позволят родителям меньше тратить время на бытовые задачи, и дадут возможность использовать это время в свое удовольствие. 

  2. Обязательно поинтересуйтесь по поводу нужд родителей. Возможно, они давно что-то хотят купить, но никак не решаются. Или же попросту не разбираются в том, что хотят приобрести. А может быть, им срочно что-то понадобилось.

  3. Учитывайте интересы и предпочтения, как мамы, так и папы. Можно подарить презенты каждому по отдельности, а может быть, найдете общую точку соприкосновения.  

5 вариантов подарков, которые обязательно понравятся маме и папе 

Мы прекрасно понимает, что не всегда у нас есть время на то, чтобы хорошенько поразмыслить и просмотреть множество вариантов новогодних подарков. Именно поэтому, мы предлагаем ознакомиться с топ-5 вариантами презентов, которые будут уместными при любых обстоятельствах:

  1. Бытовая техника.  Это, пожалуй, самый практичный и полезный вариант подарка, ведь современная техника позволяет нам освободиться от необходимости мыть посуду, пылесосить или готовить. 

  2. Оригинальные предметы декора и интерьера для дома. Создайте для своих родителей тепло, комфорт и уют в доме, чтобы они могли насладиться красотой, и в спокойствии отдохнуть от тяжелого рабочего дня.

  3. Подарки-впечатления. Подарите родителям мощный коктейль эмоций с помощью сертификата на презент-впечатление. Вечер в SPA-центре, посещение совместного мастер-класса или же концерт любимой музыкальной группы? Решать вам!

  4. Гаджеты, электроника и аксессуары к ним. Может показаться, что родители  не смогут разобраться с этими чудо-приборами, однако вы удивиться, как быстро они освоятся и будут с удовольствием использовать новый телефон, компьютер или же смарт-чайник, который можно будет включить одним нажатием. 

  5. Подарки для здоровья. В здоровом теле – здоровый дух, так что абонемент в спортзал для двоих или же массажное кресло домой будут отличными вариантами презентов.



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