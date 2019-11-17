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Бизнес — 17 Ноября 2019, 12:14

Форекс Оптимум отзывы в Москве: тонкости инвестирования на рынке Forex

Форекс Оптимум отзывы клиентов Москвы - уникальный опыт пользователей сервиса

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Удобство работы с Forex Optimum 

Среди преимуществ компании необходимо выделить возможность открытия 3-х видов счетов. Пользователи сервиса смогут воспользоваться и "центовым счетом". Минимальным лимитом такого счета является $10. Это означает, что трейдер сможет приступить к торговле с мизерной суммой, не рискуя большими деньгами. Подтверждают выгоду такого счета и Форекс Оптимум отзывы клиентов Москвы. Кроме этого любой вновь зарегистрированный на веб-ресурсе брокера пользователь получает постоянный бонус. Сумма такого подарка составляет 50 процентов от первого внесенного трейдером депозита. 

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