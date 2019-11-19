УСЛОВИЯ и СПОСОБЫ ЗАРАЖЕНИЯ, ИСТОЧНИКИ И ПУТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВЕНЕРИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЕЙ

Доказано, что все проявления сифилиса во всех периодах болезни вызываются спирохетой; во всех продуктах сифилиса содержится возбудитель болезни в большем или меньшем количестве. Поэтому при наличии благоприятных условий любой сифилид может послужить источником заражения.

Наиболее частым источником заражения служат проявления сифилиса на коже и на слизистых оболочках. Наиболее опасны в этом отношении проявления свежего сифилиса, особенно первичного и вторичного периода болезни.

Прочно установлена заразительность проявлений свежего сифилиса и экспериментами на животных.

Кровь сифилитика может передать заразу, особенно в свежем вторичном периоде болезни и даже в течение первичного серонегативного периода болезни; установлено также, что кровь может быть заразительной и в скрытом периоде сифилиса, даже при отрицательной реакции Вассермана, а также и в гуммозном периоде болезни. Часто венерические заболевания тесно связаны с запрещенными веществами, если вы коснулись с этой проблемой тогда вам поможет наркологическая клиника работающая 24 часа в сутки.

Третичные проявления сифилиса с бактериологической точки зрения необходимо признать заразными: и в бугорковом сифилиде, и в гуммах доказано целым рядом авторов присутствие, правда, немногочисленных, специфических спирохет.

Неоднократно получен положительный результат при прививке животным материала, взятого из третичных сифилидов; однако получается отчетливое впечатление, что третичные сифилиды значительно менее заразительны, чем вторичные. Этот факт стоит в полном согласии с наблюдениями клиники: повседневно мы встречаемся с безнаказанным пребыванием в семье гуммозного сифилитика. Но в то же время и клиника дает нам указания на, правда, редкую, возможность заражения от третичных сифилидов.

О возможности передачи сифилиса гуммозным сифилитиком говорят также и наблюдения над рождением третичными сифилитичками детей с проявлениями сифилиса.

Физиологические секреты и экскреты (слюна, пот, слезы, моча, молоко, семя) сами по себе, надо думать, не передают заразы: неповрежденный железистый эпителий является, новидимому, для бледной спирохеты непроходимым фильтром. Однако к любому из перечисленных секретов может примешаться возбудитель сифилиса из специфического поражения, расположенного на пути выделения секрета. Поясню примером: слюна больного, пока у него во рту нет проявлений сифилиса, бледных спирохет не содержит, не заразна; но она обладает чрезвычайной заразительностью у сифилитика с цветущими проявлениями вторичного сифилиса на слизистой оболочке рта, глотки или губ: спирохеты, в изобилии находящиеся в этих проявлениях, попадают с них в слюну.