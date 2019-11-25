29 ноября состоится турнир ACA 102

В пятницу 29 ноября 2019 года состоится очередной этап АСА ММА под номером 102. В турнире примут участие ведущие бойцы различных весовых категорий. Это прежде всего такие известные имена, как Роджерс Соуза, Шахмарал Джеписов, Арби Агуев, Валерий Мясников и другие. Место проведения состязания – г. Алматы, Казахстан.

Что такое АСА ММА?

АСА является крупнейшим на сегодняшний день промоушен-компанией боев версии ММА на территории Европы и России. Образована в результате слияния организаций АСВ, TECH-Krep и WFCA. Одним из успешных предшественников является АСВ, созданная в 2014 г. на базе российского бойцовского спорт-клуба «Беркут». Главным девизом АСА принят лозунг «стать лидером во всем мире».

На сегодня проводимые под эгидой АСА турниры уже показали всему свету не меньший, чем в известных зарубежных лигах профессионализм состязаний, а также их зрелищность и накал страстей. Несмотря на развивающуюся тенденцию у мировых лидеров смешанных единоборств сведения боев к шоу, российская организация во что бы то ни стало стремится сохранить верность изначально принятым принципам. Это прежде всего следование спортивным правилам.

Особенности боев без правил

История основания боев без правил уходит корнями в глубины зарождения человеческой цивилизации. Турниры проводились в разных формах и в древности, и в Средневековье, и в время, близкое к нашему. Однако первое формирование ММА как официальной спортивной дисциплины произошло лишь в 90-е гг. 20-го столетия. В основу состязаний вошли различные виды боевых искусств – как ударного направления (каратэ, бокс), так и борьбы (джиу-джитсу, самбо). Несмотря на вольное название, смешанные виды имеют множество ограничений. Запрещены все опасные техники и приемы, в частности, удары головой, укусы, а также бить в горло, пах и по глазам.

Что нужно знать, чтобы заниматься ММА?

Для успешного освоения боев без правил в первую очередь следует найти хороший специализированный зал, в котором периодически проводятся занятия с новичками. Также требуется подобрать удобную и качественную экипировку с сопутствующими аксессуарами. Примером места, где можно найти полный комплект спортивного обмундирования для ММА от лучших на сегодня линеек, является интернет-магазин fightwear.ru.

Контакты:

ООО "Файт Айлэнд"

Адрес: 115093, г. Москва, м. Павелецкая, ул. Дубининская, дом 80 / Партийный переулок, 1к46

Тел.: +7 (499) 499-81-77

Email: info@fightwear.ru

Официальный сайт: https://fightwear.ru

Дополнительную информацию Вы можете уточнить у специалистов по телефону: +7 (499) 499-81-77