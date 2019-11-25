25
ноября 2019
понедельник
 
Главная  /  Бизнес  /  29 ноября состоится турнир ACA 102

29 ноября состоится турнир ACA 102

Новости вашего района

Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Балашиха Железнодорожный Реутов
городской округ
Домодедово
городской округ
Дубна
городской округ
Химки
городской округ
Волоколамский район
Воскресенский район
Дмитровский район
Егорьевский район
Зарайский район
Истринский район
Каширский район
Клинский район
Коломенский район
Красногорский район
Ленинский район
Лотошинский район
Луховицкий район
Люберецкий район
Можайский район
Мытищинский район
Наро-Фоминский район
Ногинский район
Одинцовский район
Озерский район
Орехово-Зуевский район
Павлово-Посадский район
Подольский район
Пушкинский район
Раменский район
Рузский район
Сергиево-Посадский район
Серебряно-Прудский район
Серпуховский район
Солнечногорский район
Ступинский район
Талдомский район
Чеховский район
Шатурский район
Шаховский район
Щелковский район

Online-интервью

Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 25 Ноября 2019, 19:58

В пятницу 29 ноября 2019 года состоится очередной этап АСА ММА под номером 102. В турнире примут участие ведущие бойцы различных весовых категорий. Это прежде всего такие известные имена, как Роджерс Соуза, Шахмарал Джеписов, Арби Агуев, Валерий Мясников и другие. Место проведения состязания – г. Алматы, Казахстан.

Что такое АСА ММА?

АСА является крупнейшим на сегодняшний день промоушен-компанией боев версии ММА на территории Европы и России. Образована в результате слияния организаций АСВ, TECH-Krep и WFCA. Одним из успешных предшественников является АСВ, созданная в 2014 г. на базе российского бойцовского спорт-клуба «Беркут». Главным девизом АСА принят лозунг «стать лидером во всем мире».

На сегодня проводимые под эгидой АСА турниры уже показали всему свету не меньший, чем в известных зарубежных лигах профессионализм состязаний, а также их зрелищность и накал страстей. Несмотря на развивающуюся тенденцию у мировых лидеров смешанных единоборств сведения боев к шоу, российская организация во что бы то ни стало стремится сохранить верность изначально принятым принципам. Это прежде всего следование спортивным правилам.

Особенности боев без правил

История основания боев без правил уходит корнями в глубины зарождения человеческой цивилизации. Турниры проводились в разных формах и в древности, и в Средневековье, и в время, близкое к нашему. Однако первое формирование ММА как официальной спортивной дисциплины произошло лишь в 90-е гг. 20-го столетия. В основу состязаний вошли различные виды боевых искусств – как ударного направления (каратэ, бокс), так и борьбы (джиу-джитсу, самбо). Несмотря на вольное название, смешанные виды имеют множество ограничений. Запрещены все опасные техники и приемы, в частности, удары головой, укусы, а также бить в горло, пах и по глазам.

Что нужно знать, чтобы заниматься ММА?

Для успешного освоения боев без правил в первую очередь следует найти хороший специализированный зал, в котором периодически проводятся занятия с новичками. Также требуется подобрать удобную и качественную экипировку с сопутствующими аксессуарами. Примером места, где можно найти полный комплект спортивного обмундирования для ММА от лучших на сегодня линеек, является интернет-магазин fightwear.ru.

Контакты:

ООО "Файт Айлэнд"

Адрес: 115093, г. Москва, м. Павелецкая, ул. Дубининская, дом 80 / Партийный переулок, 1к46

Тел.: +7 (499) 499-81-77

Email: info@fightwear.ru

Официальный сайт: https://fightwear.ru

Дополнительную информацию Вы можете уточнить у специалистов по телефону: +7 (499) 499-81-77



Версия для печати

Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость

Телевидение


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Новости Красноармейска 30.11.2014

Все телеканалы

Радио

С места событий

Информация из первых уст
Все радиостанции московской области

Видео-блоги


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Международный фестиваль спортивного кино "Красногорский"

Все блоги


Облако тегов

41+  Авиаград Жуковский  Аксаков  Альтернатива  Альтернативная газета  Богородские вести  Бронницкие вести  Вести Дубны  Вестник Восточного Подмосковья  Виадук  Видновские вести  Волоколамский край  Волхонка  Воскресенские деловые вести  Вперед (Химки)  Время  Время Чеховское  Встреча  ГИБДД  Город  Городок  Городской вестник  Городской квартал  Городской ритм  Грань  Деловое Одинцово  Деловой прием  Дмитровский вестник  Добрая газета  Долгие Пруды  Егорьевский курьер  Егорьевское утро  ЖКХ  Жуковские вести  Заря  Звенигородские вести  Земля Подольская  Знамя труда  Искра-ТВ  Истринские вести  Калининградcкая правда  Каширские известия  Ключ  Коломенская правда  Компаньон и Ко  Конференция  Красногорские вести  Красное Знамя  Куйбышевец  Курьер-Инфо  Ленинская Шатура  Лобня  Лыткаринские вести  Люберецкая газета  Люберецкая панорама  МИГ  Маленький город  Маяк  Местные вести  Наша Апрелевка  Наше слово  Новая жизнь  Новости недели  Новые рубежи  Новый шанс  Одинцовская неделя  Олимпиада  Ореховские вести  Павлово-Посадские известия  Площадь Мира  По Ярославке  Победа  Подольский рабочий  Призыв  ПроТВинформ  Протвино Сегодня  Пульс Ивантеевки  Пушкинский вестник  Пущинская среда  Реут  Родники  Рошальский вестник  Своя газета  Север Подмосковья  Сенеж  Сергиевские ведомости  Серебряно-Прудский вестник  Серп и Молот  Серпуховские вести  Слет  События  Солнечногорский курьер  Сочи  Спорт  Спутник  Ступинская панорама  Уполномоченный по правам человека  Утро Вечера Мудренее  Факт  Химкинские новости  Центр города  Черноголовская газета  Чеховский вестник  Щербинский вестник  Электрогорские вести  Ярославка - реклама  Ять  аренда  аттракционы  ветераны  взятка  дети  дороги  дума  жилье  завод  земля  игры  инвестиции  интернет  кино  конкурс  космос  марафон  милиция  митинг  молодежь  перестрелка  песня  пожар  праздник  преступление  приставы  рецензии  свинокомплекс  склады  спорт  студенты  суд  театр  терроризм  убийство  учителя  футбол  хоккей  церковь  школы  школьники  экология  эрудиты 
  ﻿
Погода -4 -6
ночью -8 -10 утром -9 -11
Котировки
USD ЦБ РФ 63,7101 -0.1329
EUR ЦБ РФ 70,5207 -0.1790

Рекламное агентство
Благотворительные и некоммерческие проекты

Партнеры





































все партнеры 		 
Путешествия своим ходом по Тайланду и не только.