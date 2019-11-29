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Радуемся успеху

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Бизнес — 29 Ноября 2019, 09:31

Одев ребенка, наслаждайтесь. Наслаждайтесь самим собой, своим терпением и изобретательностью, радуйтесь своему ребенку и тому, что он растет. Так-то оно лучше. На последнем занятии ко мне подошла женщина и сказала:

— Моей дочке сейчас двадцать лет. Когда она была дошкольницей, ее одевание растягивалось на три четверти часа. Она не переносила комков в чулках. Мне приходилось в семь утра сидеть и выщипывать комки из ее чулок, потому что я знала — иначе она будет реветь целый час или срывать чулки с ног. Сегодня она надевает чулки без хлопот. Отец спросил ее, помнит ли она, какие сцены закатывала из-за комков в чулках? Она отвечала: «О, помню ли я? Конечно, помню, и они меня до сих пор бесят. Просто теперь я их терплю».

Повторение приносит успех. Чем больше дети делают сами, тем лучше они себя чувствуют. Старые битвы затихают, сменяясь новыми, более взрослыми. Вместо носков будут волосы, которые не ложатся, или размазанный макияж— но, по крайней мере, их прошлые успехи остаются с детьми и напоминают им, что они могут справиться и с новыми проблемами. Вспомните, как ваш ребенок только учился ездить на самокате и ревел над своими неудачами, а сейчас уже просит гироскутер купить в москве. Технику езды на нем может освоить каждый за считанные минуты.


Пусть вам помогают другие: Наши занятия протекали успешно, кроме самого конца. Каждый вечер заканчивался слезами, когда родители пытались напялить пальто на усталых детей, не справлявшихся с переходом. Это было ужасно. Мы нашли выход в том, чтобы сделать одевание последним занятием в классе. Учителя, а не родители помогали детям подготовиться к уходу. Это оказалось чудодейственным средством. Детишки нашли в этом немалое развлечение, а все, что оставалось сделать родителям, — накинуть свои пальто и выйти. Единственной загвоздкой было убедиться, что родители уже готовы уходить, чтобы дети не перегрелись. Норовистые дети приберегают самые горячие битвы для своих родителей. Им с вами удобнее. Так что, как только сможете, попросите кого-нибудь помочь зам. Дети не будут возражать, а вы отдохнете.

Одевание, кормление, укладывание в кровать и другие типичные трудности не должны превращаться в ежедневные бои. Вы можете планировать успех. Вы можете избавиться от проблем или хотя бы от части их, учитывая темперамент друг друга и подстраиваясь под него. Не бойтесь быть не как все. Не позволяйте носкам разлучить вас.

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