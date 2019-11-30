Для удобства «Кредит Плюс» разработал несколько видов микрозаймов. Благодаря этому доступ к продуктам МФО получает широкий круг клиентов. Каждое из предложений рассчитано на определенную категорию заемщиков.

Виды займов в компании Кредит Плюс

«Кредит Плюс» — микрофинансовая компания, выдающая физическим лицам займы нескольких видов. В отличие от других МФО, здесь предусматривается ротация клиентов с предоставлением выбора подходящей программы. Основные продукты:

● Zero (беспроцентный заем);

● МИНИЗаем;

● МЕГАЗаем.

Для получения средств в компании Creditplus потенциальный клиент должен соответствовать обязательным требованиям. В их числе: возраст — 22-65 лет, гражданство РФ с постоянной регистрацией, наличие паспорта гражданина РФ. Кредитная история заемщика рассматривается индивидуально.

Общие условия по всем продуктам

По каждому предложению предусматривается продление срока действия соглашения. Для получения услуги из документов потребуется только паспорт. Компания не требует от своих клиентов никаких дополнительных документов ни по одной из программ.

Компания работает только в онлайн-режиме. Для получения денег посещать офис МФК «Экофинанс» не нужно. Одобренный заем перечисляется на банковскую карту или счет в любом российском банке посредством системы денежных переводов Contact. В последнем случае клиент получает заем в наличном виде.

Подать заявку можно не выходя из дома или офиса. Среднее время оформления займа с получением денег составляет 5-7 минут. Оформление доступно в режиме 24/7.

Беспроцентный заем

В «Экофинанс» микрозайм для новых клиентов предоставляется по ставке в 0 %. Получить можно от 1000 до 15 000 рублей. Деньгами клиенты пользуются в течение 5-30 дней. Задолженность погашается разовым платежом — в конце срока действия договора.

МИНИзаем

Продукт для действующих клиентов, уже имеющих опыт взаимодействия с CreditPlus. Сумма может составлять от 3000 до 30 000 рублей. Процент фиксированный — 1 % в день. Продолжительность срока действия соглашения — до 60 дней. Задолженность погашается поэтапно, каждые 30 дней.

МЕГАзаем

Еще одна программа, рассчитанная на действующих клиентов компании. Заем на сумму от 15 000 до 70 000 рублей выдается на срок от 12 до 24 недель. Ставка назначается индивидуально — 0,69-0,87 % в день. Долг погашается по графику — один платеж каждые 14 дней.