Зачем открывать расчетный счет для ИП

Для проведения денежных операций индивидуальный предприниматель может открыть два вида счета в банке: как физическое лицо для распоряжения средствами в личных целях, расчетный — для ведения коммерческой деятельности.

Имущество ИП не разделяется строго на то, что может использоваться или нет в бизнесе. Получается, деньги расходуются как для собственных покупок и оплаты личных заказов, так и для выполнения предпринимательской деятельности.

Если у ИП есть расчетный счет, то его работа облегчается. Ему можно:

принимать оплату услуг;

выставлять счета;

работать с юрлицами;

пользоваться терминалами для оплаты по карте;

оплачивать заработную плату сотрудникам по безналичному расчету;

хранить остаток денег на карте;

оплачивать налоги и делать ежемесячные отчисления в ФСС и ПФР.

Лимитов и ограничений на финансовые операции по счету нет. Единственное условие – своевременная оплата налогов согласно выбранной системе налогообложения.

По законодательству для выполнения своей деятельности ИП не обязан открывать расчетный счет в банке. Но есть важное ограничение: при взаимодействии с ООО или другим юридическим лицом без использования р/с нельзя заключать договор стоимостью более 100 тыс. рублей. Подобные сделки должны проводиться по безналичному расчету.

Любые попытки обойти налоговую службу не заканчиваются успешно. Цепочка махинаций легко отслеживается. Подобная схема грозит штрафом для ИП размером 5 000 рублей.

Как выбрать банк?

Множество кредитно-финансовых учреждений предлагают собственные линейки тарифов для открытия и ведения расчетного счета. Как выбрать банк, РКО в котором будет наиболее выгодным для ведения предпринимательской деятельности?

Прежде всего, необходимо обращать внимание на пакет банковских продуктов, которые предлагают для ИП, условия соглашений и стоимость обслуживания. В Локо-Банке для представителей малого и среднего бизнеса разработаны линейки тарифов и дополнительных выгодных условий. В стоимость услуг входит:

открытие и ведение расчетного счета;

бесплатное подключение торгового и интернет-эквайринга;

работа с мобильным банком;

онлайн-бухгалтерия.

Также можно заказать выпуск карты LOCKO BUSINESS с постоянным кэшбэком. Тарифы обслуживания разработаны для решения индивидуальных потребностей предпринимателей разных категорий.

Процедура открытия расчетного счета проста и удобна: можно обратиться непосредственно в офис банка, оформить онлайн на сайте или позвонить по бесплатному телефону. Менеджеры готовы ответить на все возникающие вопросы. Времени на заполнение заявки уходит немного, как и на саму процедуру оформления при посещении офиса банка.

Самый удобный способ — открытие расчетного счета онлайн. Достаточно в личном кабинете отправить данные своего ИНН, контактного номера телефона, загрузить сканы требуемых документов. Представитель банка свяжется с вами в удобное время и сам приедет для заключения договора. Процедура проводится бесплатно.