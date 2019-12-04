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Способы шумоизоляции пола в квартире
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Бизнес — 4 Декабря 2019, 06:57
Собственная квартира – это отличное место для жизни и отдыха. Придя домой с работы, хочется забыть о проблемах и насладиться тишиной. Но что делать, если посторонние звуки проникают сквозь стены? Соседи постоянно шумят, ругаются и разговаривают, слышно звуки работающей бытовой техники.
В таком случае необходимо усилить звукоизоляцию в квартире. Панельные дома не обладают хорошей защитой от шума. Стены и перекрытия нуждаются в доработке и требуют установки дополнительных шумоизоляционных стройматериалов. Подобрать и приобрести соответствующую продукцию можно у нас на сайте по доступным ценам.
Материалы для усиления звукоизоляции пола
https://izolyaciya.pro/wa-data/public/shop/products/32/01/132/images/151/151.970.jpg
Используя вышеуказанную продукцию, любой человек может сделать качественную шумоизоляцию. Для этого не обязательно нанимать строительную бригаду. Современные материалы легко устанавливаются и позволяют самостоятельно решить имеющиеся проблемы с посторонним шумом.
Нужна хорошая подложка под финишное напольное покрытие? У нас в каталоге имеется большой ассортимент соответствующей продукции. Каждый человек с легкость сможет подобрать и приобрести оптимальный вариант, учитывая индивидуальные требования.
Звукоизоляция пола своими руками
Многие люди задаются вопросом, как сделать шумоизоляцию пола самому, не пользуясь услугами строителей. Давайте рассмотрим эффективный метод звукоизоляции линолеума или ламината. Данные стройматериалы являются не самыми «тихими», так как издают посторонние звуки даже во время ходьбы. Однако это с легкостью можно исправить.
Эффективная звукоизоляция пола своими руками под линолеум требует использования специальной подложки. К ее основным функциям следует отнести:
Подложка не только обеспечивает хорошую защиту от шума, но и выравнивает пол. Ламинат нельзя класть на неровную поверхность, так как это может привести к возникновению посторонних звуков и его продавливанию. Подложка создает ровную поверхность, сжимается и растягивается, закрывая места изъянов.
Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод, что установка подложки под ламинат для звукоизоляции является обязательной. Это эффективное решение, позволяющее устранить надоедливый шум и выровнять поверхность. К тому же, она не пропускает тепло и сохраняет его в помещении.
Шумоизоляция своими руками – трудоемкая, однако выполнимая задача. Любой человек, имеющий элементарные строительные навыков, сможет справиться с такой работой. Главное правильно подобрать стройматериалы и соблюдать основные правила монтажа.
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