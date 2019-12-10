Компания IMA

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Бизнес — 10 Декабря 2019, 21:01

Основными принципами работы компании IMA является точность, клиентоориентированность и доступные тарифы на услуги высочайшего качества. Здесь никогда и не при каких обстоятельствах не происходит завышение цен на программирование или же дизайн. При создании и продвижении веб-сайтов специалисты компании учитывают множество факторов. Прежде всего анализируется деятельность клиента, выбираются дизайнерские решения вместе с сортировкой и фильтрами на веб-сайте. Заранее определяет также количество товаров и страниц для будущего ресурса. Особое внимание уделяется проработке серверной части и личным кабинетам. Затем интегрируются сторонние сервисы, в том числе системы оплаты, CRM-система и 1с-бухгалтерия.

Дизайн веб-сайта профессионалы IMA https://ima.kz/tseny выбирают индивидуально, с выбором правильного цвета, использованием чистого программного кода, хорошей оптимизацией под поисковые алгоритмы и адаптивной верстки. Подобный веб-сайт всегда привлекает больше клиентуры, чем обычный аналог, собранный на конструкторе. В компании можно заказать сайт-визитку, с 3-5 страничками. Подобные веб-сайты заказывают в основном небольшие компании, которые не желают заморачиваться. Несмотря на это, даже такие ресурсы необходимо рисовать с нуля. 

IMA также предлагает разработку корпоративных веб-сайтов. Они подходят для любого бизнеса. На таких веб-ресурсах приводится описание услуг заказчика, который стремится к их продаже и улучшении имиджа. Заказывают данную услугу в основном серьезные компании, которые стремятся к поддержанию статуса серьезной организации. Особым интересом клиентской аудитории сегодня пользуются интернет-магазины. Они используются для продажи различных товаров. Такой веб-ресурс открывает неограниченные возможности по настройке или же интеграции. Поэтому заказывают его не только небольшие интернет-магазины, но и крупнейшие рекламные сети. Можно реализовать такие веб-сайты на 1с Битрикс или на OpenCart. 

Компания занимается также контекстной рекламой и качественным продвижением веб-сайтов. На процедуру настройки рекламы у специалистов IMA уходит от двух до трех суток. Продвижение подразумевает грамотный подбор ключевых слов или же фраз. Кроме этого настраивается личный кабинет кабинета Google Ad, добавляются минус-слов, привязывается карточка заказчика. Также для клиент обучается приемам пользования контекстной рекламой. Отдельной услугой является СЕО-оптимизация с продвижением веб-сайтов. В таком случае сотрудники IMA составляют новое семантическое ядро, проводят внутреннюю оптимизацию, устраняют существующие ошибки, добавляют в Гугл и Яндекс-каталоги, закупают ссылки и пишут оригинальные статьи. Кроме этого компания занимается созданием порталов, которые являются крупными проектами. Обсуждаются детали при разработке подобных веб-ресурсов индивидуально. Над ними работает сильная команда.


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