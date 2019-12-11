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Газоанализаторы

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Бизнес — 11 Декабря 2019, 21:24

Устройство, которое называется газоанализатором, позволяет определить количество и качество смеси газа. Они бывают автоматическими или же ручными. Из ручных моделей наиболее востребованными являются абсорбционные газоанализаторы. Работают они по принципу последовательного поглощения элементов газовой смеси различными исходными веществами. Автоматические аналоги позволяют регулярно мерить физико-химические и физические параметры как самой газовой смеси, также отдельных составляющих. Выбор вида зависит от конкретных нужд и задач покупателя. 

Газоанализаторы - это автоматического типа классифицируются на три вида. К первой категории относятся объемно-манометрические анализаторы, используемые для физического мониторинга. Кроме этого они позволяют контролировать дополнительные химические процессы. Ко второму виду относятся автоматические модели определяющие давление в газе и объем в конкретных элементах раствора после завершения химических процессов. Третья категория представлена моделями, выполняющими физический анализ и измеряющее дополнительные физико-химические параметры. 

Термохимические газоанализаторы используются для измерения теплового эффекта во время горения газа. Данные устройства позволяют контролировать концентрацию частиц в смеси при горении. Например, это может быть окись углерода, считающаяся наиболее опасной концентрацией. Электрохимические газоанализаторы используются для определения плотности газа с учетом проводимости электротока. Фотоионизационные устройства используются для измерения силы тока, возникающего во время ионизации молекул газа фотонами вместе с различными испарениями. Генерируются фотоны с помощью ВУФ-лампы, которая работает на вакуумном ультрафиолетовом излучении. 

Фотоколориметрические газоанализаторы используются для измерения определенных элементов в процессе реакции конкретных компонентов газа. Такой прибор позволяет анализировать микроскопическую концентрацию токсинов непосредственно в растворе. К примеру, это может быть окись азота, сероводород и др. Хроматографический газоанализатор позволяет исследовать раствор газообразных углеводородов. Для физических исследований принято использование термокондуктометрических, денсиметрических, магнитных и оптических газоанализаторов. Наиболее популярными сегодня считаются оптические и электрохимические виды установок. Они работают в онлайн-режиме и используются для контроля плотности газа.

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