Особняк за миллион

Компания Строим Вместе предлагает заинтересованным лицам строительство домов под ключ за миллион рублей. Это уникальное предложение, позволяющее получить любому желающему готовы, теплый, двухэтажный особняк по мизерной стоимости. В общую стоимость входит разработка проекта, приобретение всех необходимых материалов, строительные работы, а также внешняя отделка. Дополнительная информация представлена

. Это канадские дома, которые возводятся с использованием СИП-панелей. Общая площадь таких особняков составляет 100 квадратов. Проектировка сооружений выполнена под европейские традиции и полностью адаптирована под эксплуатацию в российских климатических условиях.

Особняки являются двухэтажными. Первый из них отведен для прихожей, кухни, санузла и просторной гостиной, топочной и небольшой комнаты. На втором находятся две спальни и большой холл. Внутренняя планировка выполнена под студийный стиль. Помещение является открытым и свободным, создающим единое пространство. Однако у владельцев имеется возможность установить перегородки или же возвести стены в любое время. Сделать это можно даже в процессе строительства. В зависимости от пожеланий заказчика возможно возведение к дому дополнительных пристроек. Имеется возможность обустройства двух входов/выходов. Первый из них выведет на улицу как официальный выход. А второй будет вести во двор. Такой выход очень удобен если владелец собирается достраивать террасу.

Фундамент таких особняков сооружается из винтовых свай. Каждая из них обработана специальным антикоррозионным составом. Монтируются сваи с использованием бурмашины, обрезываются в уровень и бетонируются стволы. В комплектацию входит обвязка бруса. Первый этаж имеет высоту в 2.5 м. А высота мансардного этажа варьируется между 1250 и 3600 мм. Для перекрытия и наружных стен используются СИП-панели. Производятся они отечественной компанией Калевала. Для внутренних перегородок использованы доски строганные без обшивки. В качестве междуэтажных перекрытий использованы ОСП-3 плиты. В комплектацию входят все необходимые расходные материалы.

Доставка домокомплекта выполняется в радиусе до пятидесяти км. Кровельная конструкция выполняется из металлочерепицы марки GRAND LINE, а обрешетка - из бруса. Окна вставляются фирмы Рехау. Это 5-камерные профиля с двухкамерным стеклопакетом. Водосточная система создается с использованием пластиковых труб. Отделываются карнизные свесы. Для этого используется пластиковый софит. Снаружи особняк отделывается виниловым сайдингом. Дополнительно выполняется обшивка дома пленкой, обеспечивающей гидро-ветро защиту.