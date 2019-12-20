Как выбрать корпоративные открытки, которые покажут вас с лучшей стороны?

Корпоративная открытка с золотой елкой в окружении веточек ели, подарков и шишек будет приятной мелочью для всех сотрудников, клиентов фирмы и т.п. Трудно преувеличить, говоря о том, что передача открыток с пожеланиями — это одна из самых важных рождественских традиций, которая продолжается уже около 200 лет. Этот обычай можно использовать также для укрепления контактов с клиентами, контрагентами и сотрудниками, отправив им корпоративные рождественские открытки.





Современность и традиция: что о вас говорят корпоративные открытки?

В эпоху современных технологий и повсеместного распространения Интернета мы все чаще сталкиваемся с трудным выбором при рассмотрении корпоративных рождественских открыток. И связано это с огромным выбором. На том же сайте https://gifka.com/ru/novyj-god новогодние открытки просто чудесные. Вопреки расхожему мнению, выбор между электронной карточкой, а традиционную, бумажную версия имеет очень большое влияние на восприятие нашей компании по аудитории.

Электронные открытки

Электронные открытки — это прежде всего экономия времени и денег. При этом часть людей указывает, что это более экологичный вариант, поскольку он не требует использования бумаги. Безусловно, это удобнее и проще для отправителя.

Получив пожелания компании в такой форме трудно избавиться от впечатления, что это не личное, а отправитель просто “пошел по легкому пути”. Чтобы свести к минимуму такого рода мысли, стоит сделать ставку на индивидуальный проект, адаптированный под имидж компании. Позаботьтесь также о том, чтобы показать преимущества выбора такой формы из-за, например, заботы об окружающей среде.





Пожелания, присланные на бумажном листе, часто в декоративном конверте, это демонстрация высокого класса, забота о традициях. Если, кроме того, будут подписаны от руки, а в целом слаженно впишется логотип компании, корпоративные открытки станут отличным продвижением Вашего бизнеса.

Конечно, такая форма связана с дополнительным трудом, который отправитель должен вложить в их подготовку и отправку. Стоит, однако, тратить дополнительное время, поскольку такой труд будет несомненно оценен людьми, которые получат корпоративные открытки. Кроме того, они будут радовать глаз значительно дольше, чем электронная версия. Более того, из-за уменьшающейся популярности бумажных карточек, присланные, грамотно подобранные, а в идеале подписанные от руки, безусловно, будут в памяти аудитории намного дольше.

Трудный выбор, что будет лучше?

Нет однозначного ответа на вопрос, какой из вариантов лучше. Прежде всего, следует позаботиться о едином образе, который сможет дополнительно подчеркнуть ваш имидж и усилить общий эффект. Если вы хотите подчеркнуть современность и динамичное развитие компании, то интересным выбором станут электронные открытки, которые дополнительно подчеркнут эти качества.





Если же вы делаете упор на традиции, элегантности и индивидуальном подходе к клиентам и подрядчикам, то стоит инвестировать в бумажные корпоративные открытки. Вы также можете выбрать оба этих варианта, в конце концов, это именно Вы лучше знаете человека, которому должны отправить рождественские пожелания!

Напоследок стоит отметить, что демонстрация того, что вы придерживаетесь традиций, покажет, что вы цените своего клиента/партнера/сотрудника. В долгосрочной перспективе это будет не просто приятная праздничная мелочь, но и хорошая инвестиция в светлое будущее своей компании. Думайте на несколько шагов вперед, и обеспечите своей фирме светлое беззаботное будущее.