Портал Metallplace

Основной целью нового российского быстроразвивающегося металлургического интернет-портала Металлплейс

является помощь в развитии отрасли. Здесь представлена актуальная информация о текущем состоянии отечественной металлургии. Портал предлагает свежие новости на тематику российской и мировой металлургии, о прошедших или же запланированных международных выставках и конференциях. На портале регулярно размещаются интересные статьи о цветной или же черной металлургии. Здесь же представлены действующие в отрасли ГОСТы.

На веб-ресурсе компании представлена интерактивная доска объявлений, которой может воспользоваться любой частный предприниматель или же компания, которая нуждается в продаже/ приобретении металлолома. Кроме этого в скором будущем на портале будет запущен раздел Торговая площадка, на которой будет представлен широчайший ассортимент изделий металлургической промышленности, а также различных услуг, связанных с данной отраслью. У пользователей площадки появится возможность ведения онлайн-торгов. Каждый покупатель, продавец или же металлургическая компания сможет воспользоваться веб-ресурсом, увеличивая тем самым свои доходы.

Российский металлургический рынок демонстрирует свое устойчивое развитие. Кроме этого отечественные компании являются крупными участниками мирового рынка в металлургической отрасли. В стране налажена схема по выполнению всех этапов производства металлов, добыче и дальнейшей переработке руды, плавке, получению топлива, специального этапа по обработке сырьевых материалов и т.д. Быстрыми темпами развивается и

, которая отличается сложным сырьевым составом.

К цветному металлолому относятся полиметаллические, никелевые и медные руды. В состав таких сплавов встречается свинец, цинк, висмут, селен, серебро, медь, кадмий, золото и т.д. Несмотря на на незначительное содержание перечисленных компонентов, цветной лом считается наиболее ценным. Переработка таких металлов выполняется на специализированных профильных заводах. Благодаря методу комбинирования производители добиваются максимального эффекта. Сложный технологический цикл позволяет заводам поставлять на рынок необходимые металлические сплавы, которые активно используются в различных отраслях.