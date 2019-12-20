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Бизнес — 20 Декабря 2019, 21:08

Веб-сайт Крокус предлагает заинтересованным покупателям билеты на яркие события и развлечения, которые проводятся в Крокус Сити-Холл. Это лучшая столичная концертная площадка, на которой ежедневно проводятся разнообразные мероприятия. Здесь можно посетить концерты известнейших отечественных или же зарубежных исполнителей. Также часто в Крокус ставятся рок-оперы, танцевальные шоу, спектакли, мюзиклы, балетные представления и симфонические концерты. Общее количество перечисленных мероприятий в год достигает 200. Посещают их невероятное количество москвичей и гостей столицы. 

Купить на сайте http://crocus-cityhall.ru/ можно в онлайн-режиме, без визитов в разные кассы или же газетные киоски. Этот билетный онлайн-сервис предоставляет заинтересованной публике богатый выбор интересных событий с детальной программой. После выбора мероприятия пользователь сможет самостоятельно выбрать подходящее место в зале и заказать дистанционно билет. В этом году в Крокус Сити-Холл запланировано множество концертов и грандиозных шоу-программ с участием мировых звезд эстрады. На веб-сайте представлена детальная афиша предстоящих мероприятий. Благодаря ей любой сумеет заранее выбрать подходящую программу и заказать онлайн-билеты. 

Посещение выступления любимого исполнителя или же группы является заветной мечтой каждого человека. Поэтому для реализации такой мечты он не пожалеет не сил, не средств. Каждое мероприятие, в том числе мюзикл, спектакль, концерт или же шоу сопровождается на веб-ресурсе детальным описанием. Здесь же можно найти схему зала, благодаря которой посетители легко выберут подходящие места и приобретут билеты. Также на веб-сайте можно найти удобный алгоритм поиска, который поможет быстро выбрать подходящее событие. Репертуар Крокуса отличается своей универсальностью. В распоряжении посетителей великолепный многоуровневый зал, который можно легко трансформировать. Внутреннее пространство организовано таком образом, чтобы слушатели чувствовали здесь себя максимально комфортно. 

Оснащен Крокус Сити-Холл великолепной акустикой и высокотехнологичным светотехническим оборудованием. Создан зал Аразом Агаларовым, крупным отечественным предпринимателем. Он также владеет группой компаний, известной под названием Crocus Group. Посвятил зал он близкому и дорогому другу Муслиму Магомаеву, на песнях которого выросли целые поколения. В текущем году Крокус Сити исполнилось десять лет со дня открытия. В дизайнерском оформлении здания использован оригинальный стиль хай-тек. Оно идеально подходит не только для шоу-мероприятий или же концертов, но и для классических театральных или же музыкальных постановок.

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