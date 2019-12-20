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/ можно в онлайн-режиме, без визитов в разные кассы или же газетные киоски. Этот билетный онлайн-сервис предоставляет заинтересованной публике богатый выбор интересных событий с детальной программой. После выбора мероприятия пользователь сможет самостоятельно выбрать подходящее место в зале и заказать дистанционно билет. В этом году в Крокус Сити-Холл запланировано множество концертов и грандиозных шоу-программ с участием мировых звезд эстрады. На веб-сайте представлена детальная афиша предстоящих мероприятий. Благодаря ей любой сумеет заранее выбрать подходящую программу и заказать онлайн-билеты.

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