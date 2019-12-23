Всё о рулонных шторах мини - монтаж и особенности конструкции

В квартирах, домах или офисах, окна которых выходят на оживленную улицу или южную сторону, иногда хочется создать особую атмосферу или защитить собственное пространство от чужих взглядов. Отличным способом для решения этих проблем является использование мини рулонных штор. Несмотря на некоторые отличия от традиционных конструкций, такие декоративные конструкции способны выполнять основные функции рулонных штор и при необходимости подчеркнуть стиль помещения.









Рулонные шторы-мини

Рулонные шторы – линейка текстильных изделий, заменяющих традиционные жалюзи. Изделия такого типа предназначены для использования на пластиковых окнах. Полотна плотно прилегают к стеклу и обеспечивают максимальную защиту от палящих солнечных лучей или любопытных взоров прохожих.

Главным отличием от прочих разновидностей рулонных штор-мини являются габариты. Максимальный размер изделий составляет 1,5 на 0,5 м, ведь больший вес полотна не выдерживают облегченные кронштейны.

Устанавливать рулонные шторы в компакт комплектации целесообразно:

в узких оконных проемах;

на стеклопакетах лоджий и балконов панорамного типа;

на одностворчатых пластиковых окнах.

Уместны конструкции, плотно прилегающие к стеклу, в узких прихожих, небольших ванных комнатах и кухнях, где громоздким шторам и жалюзи нет места, а также на наклонных створках в мансардах и оранжереях.

На сегодняшний день можно заказать полотна и элементы механизмов, подобранные под цвет мебели в комнате.





О конструкции и монтаже

Конструкция тканевых жалюзи несложная. Она представляет собой трубку с блоком, на который наматывается ткань шторы. Компакт вариант включает в себя:

вал;

утяжелитель, препятствующий произвольному подъему шторы;

полотно, полностью повторяющее величину стеклопакета;

кронштейны;

ограничительную систему, необходимую для регулировки высоты просвета;

блок управления.

В дополнение к основному комплекту рулонные шторы могут иметь магнитные крепления, удерживающие декоративное полотно на откидных окнах. Главным отличием мини-штор является отсутствие кассеты. За счет этого общий вес и габариты конструкции снижается.

Монтаж занавесок облегченного типа мало чем отличается от процесса установки классических конструкций. Управлять системой очень легко: при помощи механизма полотно можно поднять и зафиксировать на нужной высоте, тем самым отрегулировав поток солнечного света.

Преимущества и недостатки

Среди преимуществ, которые имеют рулонные шторы, следует выделить:

Элегантность. Рулонные занавески легко вписываются в интерьер любой комнаты и могут выгодно подчеркнуть стиль помещения. Легкость и компактность. Мини шторы имеют малый вес, благодаря чему крепления в конструкциях не громоздкие. Отсутствие традиционных кассет, использующихся в прочих конструкциях штор, делает товар привлекательным для потребителей, ценящих простор и ненавязчивую красоту. Простоту эксплуатации. При необходимости их можно полностью убрать или быстро опустить. Регулировать и высоту опускания занавески не сложнее, чем поднять или закрыть классические вертикальные жалюзи.

Предпочтение мини конструкциям отдают и цветоводы-любители, которые имеют возможность регулировать поток света для любимых растений.

Привлекает потребителей простой монтаж конструкций и надежность системы, а также широкая цветовая гамма, позволяющая подобрать полотно, гармонирующее с предметами в интерьере. Дополнительным плюсом мини-занавесок можно назвать невысокую стоимость изделий.

Среди недостатков, которые имеют компакт-конструкции, следует выделить то, что монтаж устройств можно произвести только на пластиковые окна, а также то, что полотно может двигаться только сверху-вниз.

Правила ухода за шторами мини

Уход за декоративными рулонными шторами не требует особых навыков и приспособлений. Чистку полотна обычно производят, не снимая систему с окна.

Процедуру производят сухим способом, используя для этих целей обычный пылесос циклонного типа с насадкой для мебельной обивки. Кронштейны и прочие пластиковые детали протирают сухой или слегка влажной мягкой тряпкой.

Своевременная чистка рулонных штор позволит продлить срок эксплуатации декоративных занавесок и даст возможность сохранить элегантность изделий максимально возможное время.