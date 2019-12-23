23
декабря 2019
понедельник
 
Главная  /  Бизнес  /  Всё о рулонных шторах мини - монтаж и особенности конструкции

Всё о рулонных шторах мини - монтаж и особенности конструкции

Новости вашего района

Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Балашиха Железнодорожный Реутов
городской округ
Домодедово
городской округ
Дубна
городской округ
Химки
городской округ
Волоколамский район
Воскресенский район
Дмитровский район
Егорьевский район
Зарайский район
Истринский район
Каширский район
Клинский район
Коломенский район
Красногорский район
Ленинский район
Лотошинский район
Луховицкий район
Люберецкий район
Можайский район
Мытищинский район
Наро-Фоминский район
Ногинский район
Одинцовский район
Озерский район
Орехово-Зуевский район
Павлово-Посадский район
Подольский район
Пушкинский район
Раменский район
Рузский район
Сергиево-Посадский район
Серебряно-Прудский район
Серпуховский район
Солнечногорский район
Ступинский район
Талдомский район
Чеховский район
Шатурский район
Шаховский район
Щелковский район

Online-интервью

Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 23 Декабря 2019, 17:35

В квартирах, домах или офисах, окна которых выходят на оживленную улицу или южную сторону, иногда хочется создать особую атмосферу или защитить собственное пространство от чужих взглядов. Отличным способом для решения этих проблем является использование мини рулонных штор. Несмотря на некоторые отличия от традиционных конструкций, такие декоративные конструкции способны выполнять основные функции рулонных штор и при необходимости подчеркнуть стиль помещения.



Рулонные шторы-мини

Рулонные шторы – линейка текстильных изделий, заменяющих традиционные жалюзи. Изделия такого типа предназначены для использования на пластиковых окнах. Полотна плотно прилегают к стеклу и обеспечивают максимальную защиту от палящих солнечных лучей или любопытных взоров прохожих.

Главным отличием от прочих разновидностей рулонных штор-мини являются габариты. Максимальный размер изделий составляет 1,5 на 0,5 м, ведь больший вес полотна не выдерживают облегченные кронштейны.

Устанавливать рулонные шторы в компакт комплектации целесообразно:

  • в узких оконных проемах;

  • на стеклопакетах лоджий и балконов панорамного типа;

  • на одностворчатых пластиковых окнах.

Уместны конструкции, плотно прилегающие к стеклу, в узких прихожих, небольших ванных комнатах и кухнях, где громоздким шторам и жалюзи нет места, а также на наклонных створках в мансардах и оранжереях.

На сегодняшний день можно заказать полотна и элементы механизмов, подобранные под цвет мебели в комнате.


О конструкции и монтаже

Конструкция тканевых жалюзи несложная. Она представляет собой трубку с блоком, на который наматывается ткань шторы. Компакт вариант включает в себя:

  • вал;

  • утяжелитель, препятствующий произвольному подъему шторы;

  • полотно, полностью повторяющее величину стеклопакета;

  • кронштейны;

  • ограничительную систему, необходимую для регулировки высоты просвета;

  • блок управления.

В дополнение к основному комплекту рулонные шторы могут иметь магнитные крепления, удерживающие декоративное полотно на откидных окнах. Главным отличием мини-штор является отсутствие кассеты. За счет этого общий вес и габариты конструкции снижается.

Монтаж занавесок облегченного типа мало чем отличается от процесса установки классических конструкций. Управлять системой очень легко: при помощи механизма полотно можно поднять и зафиксировать на нужной высоте, тем самым отрегулировав поток солнечного света.

Преимущества и недостатки

Среди преимуществ, которые имеют рулонные шторы, следует выделить:

  1. Элегантность. Рулонные занавески легко вписываются в интерьер любой комнаты и могут выгодно подчеркнуть стиль помещения.

  2. Легкость и компактность. Мини шторы имеют малый вес, благодаря чему крепления в конструкциях не громоздкие. Отсутствие традиционных кассет, использующихся в прочих конструкциях штор, делает товар привлекательным для потребителей, ценящих простор и ненавязчивую красоту.

  3. Простоту эксплуатации. При необходимости их можно полностью убрать или быстро опустить. Регулировать и высоту опускания занавески не сложнее, чем поднять или закрыть классические вертикальные жалюзи.

Предпочтение мини конструкциям отдают и цветоводы-любители, которые имеют возможность регулировать поток света для любимых растений.

Привлекает потребителей простой монтаж конструкций и надежность системы, а также широкая цветовая гамма, позволяющая подобрать полотно, гармонирующее с предметами в интерьере. Дополнительным плюсом мини-занавесок можно назвать невысокую стоимость изделий.

Среди недостатков, которые имеют компакт-конструкции, следует выделить то, что монтаж устройств можно произвести только на пластиковые окна, а также то, что полотно может двигаться только сверху-вниз.

Правила ухода за шторами мини

Уход за декоративными рулонными шторами не требует особых навыков и приспособлений. Чистку полотна обычно производят, не снимая систему с окна.

Процедуру производят сухим способом, используя для этих целей обычный пылесос циклонного типа с насадкой для мебельной обивки. Кронштейны и прочие пластиковые детали протирают сухой или слегка влажной мягкой тряпкой.

Своевременная чистка рулонных штор позволит продлить срок эксплуатации декоративных занавесок и даст возможность сохранить элегантность изделий максимально возможное время. 



Версия для печати

Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость

Телевидение


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Новости Красноармейска 30.11.2014

Все телеканалы

Радио

С места событий

Информация из первых уст
Все радиостанции московской области

Видео-блоги


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Международный фестиваль спортивного кино "Красногорский"

Все блоги


Облако тегов

41+  Аксаков  Альтернатива  Альтернативная газета  Богородские вести  Бронницкие вести  Вести Дубны  Вестник Восточного Подмосковья  Видновские вести  Волоколамский край  Волхонка  Воскресенские деловые вести  Вперед (Сергиев Посад)  Вперед (Химки)  Время  Время Чеховское  Встреча  ГИБДД  Город  Городок  Городские вести  Городской вестник  Городской квартал  Городской ритм  Грань  Деловое Одинцово  Деловой прием  Дмитровский вестник  Добрая газета  Долгие Пруды  Егорьевский курьер  Егорьевское утро  ЖКХ  Жуковские вести  За новую жизнь  Заря  Земля Подольская  Знамя труда  Искра-ТВ  Истринские вести  Калининградcкая правда  Ключ  Коломенская правда  Компаньон и Ко  Конференция  Котельники сегодня  Красногорские вести  Куйбышевец  Курьер-Инфо  Ленинская Шатура  Лобня  Луховицкие вести  Люберецкая газета  Люберецкая панорама  МИГ  Маленький город  Маяк  Наша Апрелевка  Наше слово  Неделя в Подлипках  Новая жизнь  Новые рубежи  Новый шанс  Одинцовская неделя  Олимпиада  Ореховские вести  Основа  Павлово-Посадские известия  Площадь Мира  По Ярославке  Победа  Подольский рабочий  Призыв  Протвино Сегодня  Пульс Ивантеевки  Пушкинский вестник  Пущинская среда  РЖД  Реут  Родники  Рошальский вестник  Своя газета  Север Подмосковья  Сельская Новь  Сенеж  Сергиевские ведомости  Серебряно-Прудский вестник  Серп и Молот  Серпуховские вести  Слет  События  Совет  Солнечногорский курьер  Сочи  Спорт  Спутник  Ступинская панорама  Угрешские вести  Уполномоченный по правам человека  Факт  Химкинские новости  Центр города  Черноголовская газета  Чеховский вестник  Шаховские вести  Щербинский вестник  Электрогорские вести  Ярославка - реклама  Ять  аренда  аттракционы  ветераны  взятка  дети  дороги  дума  жилье  завод  земля  игры  инвестиции  интернет  кино  конкурс  космос  марафон  милиция  молодежь  перестрелка  песня  пожар  праздник  преступление  приставы  рецензии  свинокомплекс  спорт  студенты  суд  театр  терроризм  убийство  учителя  футбол  хоккей  церковь  школы  школьники  экология  эрудиты 
  ﻿
Погода +5 +7
ночью +6 +8 утром +4 +6
Котировки
USD ЦБ РФ 62,2499 -0.1572
EUR ЦБ РФ 68,9978 -0.3802

Рекламное агентство
Благотворительные и некоммерческие проекты

Партнеры





































все партнеры 		 
Путешествия своим ходом по Тайланду и не только.