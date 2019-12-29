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Квартиры с прописанными людьми
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Бизнес — 29 Декабря 2019, 14:54
Сегодня на рынке недвижимости орудует множество недобросовестных риэлторов. Они предлагают клиенту купить квартиру с прописанным человеком, гоняясь за собственной прибылью. Исключить такую возможность можно только путем обращения в МИЦ-недвижимость. Чаще всего такие квартиры рекомендуют знакомые или же друзья. Выбирая МИЦ-Недвижимость каждый потенциальный покупатель вторичных квартир может рассчитывать на полную финансовую и правовую безопасность.
Риэлторы агентства перед сделками детально проверяют юридическую чистоту квартиры. В такие исследования подразумевают в обязательном порядке проверку наличия в квартирах прописанных людей. Особенно актуальным это является для столицы и области. Многие москвичи стремятся зарегистрировать на собственной жилплощади как можно больше людей, чтобы затем получать с этого финансовую прибыль. Статус каждого прописанного подобным образом человека может быть разным. Временная регистрация не дает человеку какие-либо права на квартиру. Однако он может проживать на протяжении определенного периода. Постоянная прописка подразумевает право неограниченное проживание, а также право собственности.
Если вы решили приобрести квартиру в ипотеке, постоянно прописанные граждане могут стать для вас серьезной проблемой. Чтобы избежать какие-либо эксцессы, необходимо заранее проверить юридическую историю недвижимости. Это входит в обязанности риэлтора. Любой заказчик услуг МИЦ-Недвижимость может рассчитывать на получение Гарантийного Сертификата, благодаря которому он сможете отстаивать собственные интересы с помощью специалистов агентства. Если возникнут спорные ситуации по правам собственности или же статусу квартиры, агентство добровольно предоставит юридическую помощь.
Сегодня случаи продажи квартир с обременением участились. Подозрительный покупатель всегда выяснит существование прописанных граждан. Следовательно, любой добропорядочный собственник должен заранее удостовериться в отсутствии таких лиц. Для этого требуется помощь риэлтора, который занимается предпродажной подготовкой квартиры. Несмотря на то, что действующее законодательство позволяет собственникам продавать квартиры с зарегистрированными в них людьми, лучше от такой идеи отказаться. Они не получат ожидаемую выгоду. Стоимость таких квартир с обремененностью на рынке недвижимости значительно ниже средней рыночной стоимости.
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