В мастерской

любой желающий сумеет заказать изготовление печатей или же штампов с оснасткой, по оттискам и другую штемпельную продукцию. Каждое из таких изделий дает четкий оттиск. На процесс изготовления мастерам Печати-1 требуется не более часа. Цвет или же форму выбирает сам заказчик. Сотрудники мастерской обладают многолетним опытом по созданию штемпельной продукции. Здесь изготавливаются простейшие печати или же сложнейшие штампы, отличающиеся непревзойденной степенью защиты. Процесс изготовления занимает 1-3 суток. Однако для потенциальных заказчиков доступна услуга срочной печати. Воспользовавшись такой возможностью вы сможете получить уже изготовленную и оснащенную печать всего за час. Доставка осуществляется по всему Питеру. Оформить онлайн-заказ желающие сумеют через веб-сайт мастерской.

В изготовлении качественных печатей сегодня нуждаются корпорациями или же частными предпринимателями. Каждая фирма нуждается хотя бы в одноразовом изготовлении таких печатей или же штампов. Используются они для разной документации. Штемпельная продукция производства Печати-1 отличается не только своим непревзойденным качеством, но и низкой стоимостью. Поэтому количество организаций, частных лиц или же небольших фирм, пользующихся услугами мастерской, стремительно растет. Кроме печатей или же штампов в мастерской изготавливаются факсимиле и экслибрис. Спектр продукции Печати-1 отличается своим разнообразием. Здесь возможно изготовление многоцветных флеш-печатей, карманных печатей, угловых штампов, печатей медиков, а также личных печатей.

При создании оригинальных печатей мастера используют износоустойчивые материалы. Поэтому изделия получаются долговечными и не изнашиваются. Штемпельная продукция может быть прямоугольной, треугольной, овальной, круглой или же любой иной конфигурации. Мастерская оснащена суперсовременным оборудованием. Здесь возможно производство печатей с простой, полуавтоматической или же полностью автоматической оснасткой. Клише при этом изготавливается из разных полимеров или же резины. Сотрудники мастерской готовы изготовить также сложные печати с микротекстом или же графическими элементами.

Если пожелает заказчик изделия можно оснастить специальной защитой. Оставляют такие печати чистый оттиск. Кроме этого желающие могут воспользоваться онлайн-конструктором печатей или же штампов, размещенным на веб-сайте мастерской. Многие клиенты нуждаются в скором изготовлении печатей. Такая услуга необходима, когда теряется или же ломается штемпельная продукция, а запланированное мероприятие необходимо проводить в срочном порядке. Печати нужны и при срочной регистрации компаний.