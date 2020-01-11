Объединенная сеть пансионатов

Целью нашей организации является обеспечение высококачественным сервисом пожилых людей. Для этого необходимо создание максимально комфортных условий для их проживания. Каждая отдельная семья может ознакомиться наш персонал со своими требованиями, которые будут непременно учтены. Особое внимание уделяется контролю качества предоставляемых услуг. Наша организация занимается оценкой услуг частных пансионатов, помогая им стать лучше. Постояльцы гериатрических центров могут рассчитывать на защиту, которая обеспечивается сотрудниками Объединенной сети пансионатов.

Кроме этого

занимается популяризацией учреждений, которые соблюдают мировые стандарты ухода. Принципом сотрудников сети является забота о пожилых людях и внедрение уважительного, достойного отношения к ним. Кроме этого мы относимся к каждому пожилому человеку честно. Благодаря командной работе мы постоянно учимся, применяя навыки и знания из различных областей человеческой жизнедеятельности. Сетью разработаны разные программы, предусматривающие постоянное проживание, реабилитацию и специализированный уход.

В долгосрочном проживании нуждаются семьи, не имеющие возможностей обеспечить престарелому родственнику круглосуточное внимание и уход. Причинами могут быть учеба, работа, маленькие дети или же неимение подходящих жилищных условий. В современных пансионатах созданы комфортные условия. Здесь предоставляется высококачественное бытовое сопровождение. Кроме этого старики всегда будут находится в приятной для себя компании. Краткосрочное проживание в пансионатах заказывают семьи, которые нуждаются во временном уходе своих родственников. Такая потребность может возникнуть во время отпуска, командировки, срочного переезда или же ремонта. Благодаря кратковременным программам реабилитации ваши дедушки или же бабушки сумеют восстановить здоровье и набраться сил, пока они вернутся к родным.

Также можно организовать качественный отдых для пожилых людей. Кроме ухода и реабилитации в пансионатах они комфортно отдыхают в загородных особняках, имеющих благоустроенные зеленые территории. Заботливые сотрудники пансионатов будут сопровождать их при прогулках, решая при этом любые бытовые вопросы. Кроме этого постояльцы общаются с друзьями и участвуют в разных развлекательных программах. Под управлением Объединенной сети сейчас находится более двадцати частных домов престарелых. А обслуживаемый фонд проживающих постояльцев достигает 350 человек. Более четырехсот высококвалифицированных специалистов заботится о жизни и счастливом пребывании постояльцев.