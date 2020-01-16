Секреты шиномонтажного бизнеса, с чего начать, на какую прибыль рассчитывать?

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Факторы сезонности и прочие нюансы С чего начать? Необходимое оборудование Место будущего шиномонтажа Работники сервиса Услуга мобильный сервис Грузовой шиномонтаж Прибыльность бизнеса

Начинать свой первый собственный бизнес с открытия шиномонтажного предприятия кажется плохой идеей. Ведь вывески «Шиномонтаж» можно увидеть, буквально на каждом километре. Но при наличии большого количества конкурентов, желающих, начать этот бизнес, не уменьшается. Это не удивительно. Ведь этот бизнес приносит хороший доход.

Факторы сезонности и прочие нюансы

Этот бизнес является сезонным. Так как, наибольший спрос на услуги шиномонтажа приходится на конец осени и начало весны, когда автолюбители меняют свои шины на автомобилях. В эти периоды создаются огромные очереди к «переобувщикам». Некоторые шиномонтажи в этот период работают круглосуточно, что бы успеть, как можно больше обслужить клиентов. Ведь в этот хлебный период отбиваются затраты во времена затишья (зима, лето).

Значительная часть сервисов работает только в самые прибыльные месяцы, закрываясь на летний и зимний период, либо сокращают на это время своих работников. Этот вариант ведения бизнеса не самый правильный, так как учитывая состояние наших дорог, проколоть шину или помять диск можно в любое время.

Что бы создать сервис с нуля, надо знать некоторые нюансы

Первое, что надо сделать найти место для будущего шиномонтажа;

Сервис на 1-3 рабочих места, не потребует больших финансовых вложений;

Определиться с формой собственности и выбрать систему налогооблажения (от этого будет зависеть количество прибыли, и др. нюансы);

Определить тип машин которые планируете обслуживать (легковые, грузовые, спецтранспорт);

Кроме стационарных сервисов, существуют и выездные, которые сами выезжают к клиенту.

С чего начать?





Если собрались заниматься бизнесом серьезно, то опытные бизнесмены, в начале, составляют грамотный бизнес-план. Он поможет избежать в дальнейшем разочарований. Пропишите каждую мелочь. Как показывает практика, многие пишут только список доходов и расходов, упуская мелкие детали. А ведь например покупка рекламного щита, включает затраты и на его оформление, покупка оборудования, не означает что вам его привезут бесплатно, снятие помещения не означает, что не потребуется в нем делать ремонт. В итоге, рассчитывая на одну сумму при открытии, многие в шоке от итоговых цифр.

Теперь определяемся с финансированием проекта. Хорошо, если есть свои средства для открытия шиномонтажа. Если же их нет, ищем источники финансирования. Что бы, не портить отношения с друзьями лучше в долг у них не просить, ведь в случае неудачи вам будет не удобно смотреть им в глаза. Поэтому многие начинающие предприниматели продают ненужные в данный момент активы: гараж, дачу, а некоторые даже разменивают квартиру на меньшую жилплощадь. Еще одним вариантом финансирования является поход в банк. Вот тут нам и понадобиться хороший бизнес-план. В некоторых банках существует специальные кредиты на развитие малого бизнеса. При одобрении кредита, придется добавить в графу ежемесячные расходы и выплата долга банку.

Необходимое оборудование

Имея на руках финансовые средства, ищем подходящее оборудование. Желающие сэкономить могут приобрести б/у станки, но в этом случае не будет гарантии, что они прослужат долго. При выборе новых станков, кроме стоимости оборудования, надо учитывать срок гарантии и возможность бесплатной доставки. В любом случае перед покупкой, проконсультируйтесь со специалистом, знающим нюансы.

Оборудование и приспособления необходимые для шиномонтажа:

Шиномонтажный станок, примерная стоимость 40-60 тыс. рублей; Балансировочный станок, можно уложиться до 40 тыс. рублей; Компрессор, цены начинаются от 130 тыс. рублей; Вулканизатор, дешевый обойдется в 7 тыс. рублей; Гидравлический домкрат, цена стартует от 2 тыс. рублей; Дополнительные инструменты: ключи, гаечные головки, пневмогайковерт.

Место будущего шиномонтажа





Одной из главных составляющих успешности вашего сервиса, это место где он будет расположен. От этого будет зависеть поток клиентов, а следственно и ваша прибыль. Самые лучшие места, как правило, уже будут заняты. Поэтому, есть несколько ориентировочно подходящих мест.

В небольшой отдаленности от конкурента, если вы замечали возле него огромные очереди. Этот факт свидетельствует о том, что либо в окрестности он монополист, либо у него нет возможности обслужить всех клиентов. Качество обслуживания и цену в расчет не берем, так как она не сильно будет отличаться от конкурентов.

Следующим подходящим местом будет в новом районе, либо не далеко от автостоянок, автомоек, и даже супермаркетов (ведь можно сделать два дела сразу: сходить за покупками и поменять резину).

Если у вас есть в собственности гараж, можно организовать шиномонтаж там. Это не лучший вариант, но он сэкономит на аренде помещения. Встречаются случаи, когда предприниматели живущие в частном доме, при наличии гаража организуют шиномонтаж у себя во дворе. Но это вряд ли понравится соседям.

Работники сервиса

Работать на шиномантаже можно и одному, если вы умеете делать всю работу сами, но лучше привлечь наемного работника. Если есть знакомые мастера, то лучше начинать работу с ними. Это поможет избежать лишнего контроля с вашей стороны. Так как, часты случаи утаивания выручки. Этого можно избежать установив видеокамеры. С новыми технологиями, вы сможете контролировать работу сервиса удаленно. Да и в случае конфликтов со стороны клиентов, поможет разобраться в ситуации.

Оптимальным количеством работников для небольшого шиномантажа будет 3 человека: два мастера, и один подсобный рабочий (для снятия и установки колес). Подсобного рабочего можно найти среди студентов. Если же вы планируете расширяться в дальнейшем, то из подсобника можно подготовить хорошего будущего мастера.

Форму оплаты с работниками лучше брать сдельно-премиальную.

Услуга мобильный сервис





При недостаточной загруженности основного сервиса, можно ввести услугу мобильного шиномонтажа. Это позволит увеличить вашу прибыль, но не стоит забывать, что для нее потребуются и расходы, связанные с покупкой подходящей машины: ведь в ней нужно будет разместить все необходимое оборудование.

Чаще всего данной услугой пользуются женщины и мужчины с высоким достатком. Связано это с нежеланием ехать на сервис, и стоять в очереди. Да и расценки на выездной сервис значительно больше.

Плюсом данной услуги может стать размещение яркой рекламы на кузове автомобиля. Таким образом можно привлечь дополнительных клиентов в ваш шиномонтаж.

Грузовой шиномонтаж

Менять резину нужно не только на легковых автомобилях. Довольно свободная ниша это –сервис грузовых машин. С учетом того, что большегрузы используются в коммерческих целях, киллометраж они проходят довольно большой, следственно и износ шин, и возможных проколов намного больше. Плюсом такого шиномонтажа будет почти полное отсутствие конкурентов. К минусам можно отнести: место расположения надо желательно выбирать на трассах.

Прибыльность бизнеса

Рассмотрев все нюансы, попробуем подвести итоги. В зависимости от региона, цена открытия будет существенно отличаться:

Затраты на оборудование почти не зависят от места, и будут варьироваться в пределах 80-160 тыс. рублей; Покупка инструмента, инвентаря, расходников, мебели около 40тыс. рублей; Аренда помещения. Вот тут может быть существенное различие в ценах. Ведь стоимость аренды в Москве и неизвестной Тьмутаракани будет отличаться в разы. Также следует учитывать и размер снимаемого помещения. Для обычного шиномантажа понадобиться 15-20 м2, а если делать зону отдыха для клиентов, то и 40 может быть мало. Поэтому для расчета возьмем усредненную сумму от 20тыс.руб; Заработная плата работникам. Опять же зависит от региона, уровня мастеров и жадности хозяева. В среднем работники шиномонтажа получают от 40 тыс. рублей. Открытие юридического лица 4-10тыс. рублей. В зависимости от формы собственности.

Подведя черту, на первоначальном этапе понадобиться 200-500 тыс.рублей.

Самый бюджетный вариант – открытие мастерской у себя в гараже, покупкой б/у оборудования. Тогда можно будет вложиться в сумму до 60тыс. рублей. Но и прибыль будет не очень большой, учитывая количество клиентов пришедших к вам.

Рассчитав все расходы перейдем к возможной прибыли. В зависимости от часов работы сервиса: в среднем получится обслужить около 20-30 машин. Цена ремонта одного колеса стоит от 100 до 150 рублей. Путем простых математических вычислений:

20-30 машин/день * 100-150 рублей = 2000-4500 рублей в день .

Значит, в месяц будет выходить около 60-135 тыс., это в обычные спокойные месяцы, а теперь прибавим смену резины в межсезонье и получится очень внушительная сумма. К таким выводам приходят почти все, кто хочет открыть свой шиномонтаж. И действительно, по нашему анализу можно сделать вывод, что окупиться наш проект в самые кратчайшие сроки.

На практике же, у многих приходит разочарование. Ведь, на бумаге было все так здорово. Основные ошибки:

Неправильно выбранное место, за счет чего, количество клиентов не способно даже привести проект к самоокупаемости. Воровство персонала. Неправильно выбрана ценовая политика. Неправильно произведен ежемесячный расчет прибыли (учитывалось 30 рабочих дней, количество машин приезжающих в сервис).

Что бы сервис шиномантажа приносил доход следует основательно подходить к бизнесу, и по возможности избегать ошибок.