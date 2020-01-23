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Европа Медицинская
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 23 Января 2020, 08:13
Благодаря уникальному проекту, который называется Европа Медицинская, любой медик из постсоветских стран может получить право осуществления профессиональной деятельности в республике Польша. Проект является самым крупным на всей территории СНГ. Зарегистрирован он именно в этой восточноевропейской стране, также как и фонд. Принятие участия в данном проекте возможно без отрыва специалиста от своего основного места работы. Европа Медицинская имеет офисы в польской и украинской столицах. Кроме этого в рамках проекта создана самая обширная база по электронным подготовительным курсам.
Участники сопровождаются на каждому этапе проекта. Выполняется подобное сопровождение высококвалифицированными медиками. В текущем году Проект «Европа медицинская» отметит пятилетие своего существования. А реализация выполняется в полном соответствии с нормами, установленными Главной Врачебной Палатой. Участие могут принимать украинские, молдавские, узбекские, таджикские, казахские, белорусские, российские и украинские медики. Создан он для медиков лечебного профиля, стоматологов, студентов медвузов, интернов, физиотерапевтов, провизоров, ветеринаров, медсестер и фельдшеров.
Чтобы стать участником проекта, необходимо оставить онлайн-заявку на веб-сайте проекта или же позвонить и воспользоваться консультационными услугами менеджеров проекта. После этого медик подписывает договорную документацию и проходит языковую подготовку. По завершению такой подготовки необходимо сдать экзамен NIL. Также требуется выполнение нострификации медицинского диплома и прохождение последипломной стажировки. Кроме этого от потенциальных участников потребуется сдача медицинского экзамена LEK. После завершения всех вышеперечисленных процедур, можно рассчитывать на трудоустройство в любую польскую клинику.
Фельдшеры или же ветеринары, претендующие работать в Польше, могут воспользоваться упрощенной программой ностификации. Подробности они должны уточнить у менеджеров. Успешное выполнение всех требований и трудоустройство в клиниках Польши поможет медикам с постсоветского пространства ознакомиться с европейской системой здравоохранения. Для этого можно использовать пример польских клиник. Они смогут узнать об условиях труда польских коллег и получить право ведения профессиональной деятельности на территории этой страны.
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