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Преимущества тонировки стекол автомобиля атермальной плёнкой.
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 23 Января 2020, 08:15
Даже, если вы живете не в южных регионах нашей страны, время от времени вам приходится страдать от жары. Палящие солнечные лучи нагревают салон автомобиля, стоит только заглушить мотор, а с ним и кондиционер, хотя бы на пару минут. Теплоизоляция кузова спасает ситуацию лишь частично, ведь площадь остекления современных автомобилей достаточно велика. Впрочем, решение есть, и это – атермальная тонировка стекол автомобиля.
Не только свет, но и тепло
Исследованиями доказано, что температура нагрева внутренней части автомобиля зависит не столько от цвета кузова, сколько… от расцветок материалов салона. Действительно, находящимся в машине людям в прямом смысле слова ни жарко, ни холодно от того, какого цвета капот или багажник. Крышу как нагревательный элемент можно исключить при помощи теплошумоизоляции, а вот с сиденьями, рулем, панелью приборов контакт исключить невозможно. Нагревшись через прозрачные стекла, элементы интерьера выполняют роль батареи, продолжая отдавать тепло салону.
Плюсы применения
Главный плюс атермальной пленки – в том, что ее можно наносить на любые стекла, включая лобовое и передние, поскольку она, даже в варианте «Хамелеон» имеет светопропускаемость не ниже 85%, то есть, полностью соответствует ГОСТу. Кроме того, пленка защищает стекло от сколов и царапин, а в случае ДТП предотвращает повреждения от разбитого стекла – все осколки остаются приклеенными к ней.
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