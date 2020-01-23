Преимущества тонировки стекол автомобиля атермальной плёнкой.

Даже, если вы живете не в южных регионах нашей страны, время от времени вам приходится страдать от жары. Палящие солнечные лучи нагревают салон автомобиля, стоит только заглушить мотор, а с ним и кондиционер, хотя бы на пару минут. Теплоизоляция кузова спасает ситуацию лишь частично, ведь площадь остекления современных автомобилей достаточно велика. Впрочем, решение есть, и это – атермальная тонировка стекол автомобиля.

Не только свет, но и тепло

Исследованиями доказано, что температура нагрева внутренней части автомобиля зависит не столько от цвета кузова, сколько… от расцветок материалов салона. Действительно, находящимся в машине людям в прямом смысле слова ни жарко, ни холодно от того, какого цвета капот или багажник. Крышу как нагревательный элемент можно исключить при помощи теплошумоизоляции, а вот с сиденьями, рулем, панелью приборов контакт исключить невозможно. Нагревшись через прозрачные стекла, элементы интерьера выполняют роль батареи, продолжая отдавать тепло салону.

И это не только дискомфорт, а еще и повышенная нагрузка на кондиционер, а значит, дополнительный расход топлива и уменьшение ресурса автомобиля. Тонировка стекол обычной темной пленкой решает проблему лишь частично. Полупрозрачные окна, конечно, затемняют салон, но сами тоже нагреваются на солнце. А вот зимой возникает противоположная проблема, салон слишком быстро охлаждается. Атермальная пленка способна справиться и в этом случае.

Плюсы применения

Главный плюс атермальной пленки – в том, что ее можно наносить на любые стекла, включая лобовое и передние, поскольку она, даже в варианте «Хамелеон» имеет светопропускаемость не ниже 85%, то есть, полностью соответствует ГОСТу. Кроме того, пленка защищает стекло от сколов и царапин, а в случае ДТП предотвращает повреждения от разбитого стекла – все осколки остаются приклеенными к ней.

Защитит атермальная пленка салон автомобиля и от ультрафиолетовых лучей, тем самым предотвратив выгорание материалов, и даже от света галогеновых фар – если речь идет о пленке «Хамелеон». К тому же, оригинальный фиолетовый цвет стекол, автоматически меняющих уровень светопропускаемости в зависимости от освещения, будет смотреться на автомобиле свежо и привлекательно. Однако, во избежание проблем, доверить тонировку стекол своего автомобиля лучше профессионалам – таким, как специалисты московского детейлинг-центра «Автоэстетика». Все его работы и материалы сертифицированы, а это гарантия долгой и беспроблемной эксплуатации.