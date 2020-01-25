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Энергопотребление экрана – важное условие для повышения действенности уличной рекламы

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Бизнес — 25 Января 2020, 15:09

Энергопотребление экрана – важное условие для повышения действенности уличной рекламы

Современное светодиодное видеооборудование – это распространенный и популярный маркетинговый инструмент, который наделен всеми необходимыми качествами для действенного привлечения внимания клиентов. Сегодня все больше компаний и организаций оснащают фасады зданий данными видеоустройствами с целью повышения имиджа, информирования покупателей и заказчиков о продукте или товаре, проводимых акциях и пр.


Энергопотребление светодиодного экрана

Энергопотребление светодиодного экрана – это основополагающая характеристика, которая играет главную роль при покупке оптимальной конструкции, поскольку солнечный свет не должен засвечивать транслируемый видеоряд. Для видеопродукции, предназначенной для установки в помещениях офисов, холлов и в других общественных местах, подбираются оборудование с меньшим энергопотреблением.

Потребление энергии двумя типами конструкция:

  • внутренняя – 350-750 Вт/м2;
  • уличная – 400-1100 Вт/м2.

Вышеуказанная характеристика зависит от ряда определенных показателей: плотности и яркости светодиодов, цветовой температуры, типа и качества радиоэлектронных элементов, шага пикселя и др. Главным фактором, влияющим на уровень потребления энергии, является количество единиц растрового изображения (пикселей). Исходя из этого, прежде чем отдать предпочтение одной из моделей следует определить поставленные цели: где будет осуществляться монтаж конструкции (на улице или в помещении).


Покупка светодиодного экрана

Что влияет на стоимость данного рекламного оборудования:

  • общие размеры (изделия формируются из кратных модулей в зависимости от покрытия необходимой площади стены или фасада);
  • шага пикселя и качества используемых радиоэлектронных компонентов – чем выше данный показатель, тем больше будет четкость выдаваемого изображения.

Помимо этого, нужно отметить и другие предопределяющие параметры – качество сборки и марка производителя. Следует понимать, что данные характеристики также оказывают влияние на надежность, производительность и продолжительность срока службы приобретенной продукции.

Для проведения результативного выбора варианта при покупке крайне рекомендуется проконсультироваться с мастерами, которые способны подсказать, с каким светодиодным экраном энергопотребление будет на надлежащем уровне. Компания «Future-Vision» присутствует на рынке в качестве поставщика видеопродукции с 2000 года, поэтому накопила за время предоставления услуг солидный опыт в этой области. Поэтому процесс покупки будет выполнен в согласии с действующими технологическими предписаниями:

  • подходящий тип изделия – решение поставленных задач;
  • подходящие габариты – размеры для покрытия нужной площади поверхности стены или фасада здания;
  • нужный уровень потребления электроэнергии – в зависимости от освещения (внутренней и уличной разновидности).

Осуществив подбор и установку требуемого оборудования, представляется возможным создать условия для результативного продвижения товаров и услуг бренда.



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