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Энергопотребление экрана – важное условие для повышения действенности уличной рекламы
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Бизнес — 25 Января 2020, 15:09
Энергопотребление экрана – важное условие для повышения действенности уличной рекламы
Современное светодиодное видеооборудование – это распространенный и популярный маркетинговый инструмент, который наделен всеми необходимыми качествами для действенного привлечения внимания клиентов. Сегодня все больше компаний и организаций оснащают фасады зданий данными видеоустройствами с целью повышения имиджа, информирования покупателей и заказчиков о продукте или товаре, проводимых акциях и пр.
Энергопотребление светодиодного экрана – это основополагающая характеристика, которая играет главную роль при покупке оптимальной конструкции, поскольку солнечный свет не должен засвечивать транслируемый видеоряд. Для видеопродукции, предназначенной для установки в помещениях офисов, холлов и в других общественных местах, подбираются оборудование с меньшим энергопотреблением.
Потребление энергии двумя типами конструкция:
Вышеуказанная характеристика зависит от ряда определенных показателей: плотности и яркости светодиодов, цветовой температуры, типа и качества радиоэлектронных элементов, шага пикселя и др. Главным фактором, влияющим на уровень потребления энергии, является количество единиц растрового изображения (пикселей). Исходя из этого, прежде чем отдать предпочтение одной из моделей следует определить поставленные цели: где будет осуществляться монтаж конструкции (на улице или в помещении).
Что влияет на стоимость данного рекламного оборудования:
Помимо этого, нужно отметить и другие предопределяющие параметры – качество сборки и марка производителя. Следует понимать, что данные характеристики также оказывают влияние на надежность, производительность и продолжительность срока службы приобретенной продукции.
Для проведения результативного выбора варианта при покупке крайне рекомендуется проконсультироваться с мастерами, которые способны подсказать, с каким светодиодным экраном энергопотребление будет на надлежащем уровне. Компания «Future-Vision» присутствует на рынке в качестве поставщика видеопродукции с 2000 года, поэтому накопила за время предоставления услуг солидный опыт в этой области. Поэтому процесс покупки будет выполнен в согласии с действующими технологическими предписаниями:
Осуществив подбор и установку требуемого оборудования, представляется возможным создать условия для результативного продвижения товаров и услуг бренда.
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