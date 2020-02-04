Описание ксеноновых ламп D2R

Лампы D2R – одна из наиболее востребованных моделей, предназначенная для штатного освещения. Часто такие модели используются в качестве замены для улучшения системы освещения транспортного средства. Хотите купить ксеноновые лампы Д2Р в Новосибирске по приемлемой цене? Тогда скорее обращайтесь к нам в интернет-магазин «XENONshop54»!

Качественная лампа ксенон d2r способна обеспечить яркий свет и безопасное, комфортное передвижение в ночное время суток. Однако данная модель подходит для автомобилей только с рефлекторной оптикой. У нас в каталоге представлен широкий ассортимент товаров, благодаря чему каждый сможет подобрать и купить лампы d2r. Мы сотрудничаем с ведущими поставщиками и предлагаем исключительно оригинальную продукцию.

Особенности ламп ксенона D2R



Ксеноновые лампы D2R являются наиболее распространенными среди штатного освещения и устанавливаются на заводе. Предназначены исключительно для фар ближнего света, часто используются с целью усовершенствования световых параметров транспортного средства. К основным техническим особенностям следует отнести:

Большой срок эксплуатации – 3000 часов.

Температура света – 5500-6000К.

Номинальная мощность – 35Вт.

Используя светодиодные лампы, автовладелец получает более яркое и экономное освещение дорожного полотна. Хороший свет обеспечивает высокий уровень безопасности и позволяет снизить риск возникновения

Лампы D2R позволяют с легкостью ориентироваться на дороге в любых условиях:

Ночное время суток.

Дождь.

Снег.

Туман.

Несмотря на затрудненный обзор ввиду плохих погодных условий, лампы позволяют оставаться водителю всегда собранным на дороге и иметь хорошую видимость.

Если хотите купить лампы d2r в Новосибирске для улучшения освещения, то следует отдавать предпочтение исключительно оригинальной продукции. Например, известными и проверенными компаниями являются OSRAM и PHILIPS. Продукция данных брендов отлично зарекомендовала себя на рынке и пользуется высоким спросом среди автовладельцев.

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Выбирая оборудование для системы освещения транспортного средства, важно понимать, что качество в полной мере влияет на безопасность водителя и пассажиров.

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