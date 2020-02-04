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Описание ксеноновых ламп D2R

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Бизнес — 4 Февраля 2020, 21:05

Лампы D2R – одна из наиболее востребованных моделей, предназначенная для штатного освещения. Часто такие модели используются в качестве замены для улучшения системы освещения транспортного средства. Хотите купить ксеноновые лампы Д2Р в Новосибирске по приемлемой цене? Тогда скорее обращайтесь к нам в интернет-магазин «XENONshop54»!

Качественная лампа ксенон d2r способна обеспечить яркий свет и безопасное, комфортное передвижение в ночное время суток. Однако данная модель подходит для автомобилей только с рефлекторной оптикой. У нас в каталоге представлен широкий ассортимент товаров, благодаря чему каждый сможет подобрать и купить лампы d2r. Мы сотрудничаем с ведущими поставщиками и предлагаем исключительно оригинальную продукцию.

Особенности ламп ксенона D2R


Характеристика ламп D2RКсеноновые лампы D2R являются наиболее распространенными среди штатного освещения и устанавливаются на заводе. Предназначены исключительно для фар ближнего света, часто используются с целью усовершенствования световых параметров транспортного средства. К основным техническим особенностям следует отнести:

  • Большой срок эксплуатации – 3000 часов.
  • Температура света – 5500-6000К.
  • Номинальная мощность – 35Вт.

Используя светодиодные лампы, автовладелец получает более яркое и экономное освещение дорожного полотна. Хороший свет обеспечивает высокий уровень безопасности и позволяет снизить риск возникновения

Лампы D2R позволяют с легкостью ориентироваться на дороге в любых условиях:

  • Ночное время суток.
  • Дождь.
  • Снег.
  • Туман.

Несмотря на затрудненный обзор ввиду плохих погодных условий, лампы позволяют оставаться водителю всегда собранным на дороге и иметь хорошую видимость.

Если хотите купить лампы d2r в Новосибирске для улучшения освещения, то следует отдавать предпочтение исключительно оригинальной продукции. Например, известными и проверенными компаниями являются OSRAM и PHILIPS. Продукция данных брендов отлично зарекомендовала себя на рынке и пользуется высоким спросом среди автовладельцев.

Почему следует обратиться в «XENONshop54»?

Интернет-магазин «XENONshop54» работает в этой сфере длительное время и имеет прекрасную репутацию. У нас в каталоге представлен большой ассортимент моделей для ближнего и дальнего света. Клиенты регулярно обращаются к нам по целому ряду причин:

  • Оригинальная продукция. Мы предлагаем надежные лампы D2R от известных и проверенных производителей.
  • Достойное качество. Любая продукция тщательно проверяется и имеет соответствующие сертификаты.
  • Доступные расценки. Стоимость товаров в магазине «XENONshop54» находится на приемлемом уровне и доступна любому человеку.
  • Длительная гарантия. Имеют большой срок эксплуатации – на каждую мы предоставляем гарантию.

Выбирая оборудование для системы освещения транспортного средства, важно понимать, что качество в полной мере влияет на безопасность водителя и пассажиров.

Необходимо с максимальной ответственность подойти к данному вопросу и сделать правильный выбор. Сотрудники интернет-магазина «XENONshop54» проконсультируют, ответят на интересующие вопросы и окажут квалифицированную помощь.



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