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Страхование предпринимательских рисков - Виды страхования - Что нельзя страховать?
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Бизнес — 5 Февраля 2020, 21:13
Для обеспечения стабильности в бизнесе, ограждения его от влияния негативных факторов, физические и юридические лица пользуются такой услугой, как страхование предпринимательских рисков.
Непредвиденные обстоятельства, которые могут произойти на предприятии, влекут за собой потерю прибыли. Деятельность компании, в данном случае, может быть приостановлена, либо не приносить эффективности, что может привести к банкротству. Именно страхование защитит фирму, позволит бизнесмену продолжать стабильную работу, получить выплаты от страховщика.
Какие случаи можно отнести к страховым?
Страховыми случаями принято считать следующие:
При их наступлении, предприниматель может рассчитывать на страховую сумму, оговоренную со страховой компанией заранее, и прописанную в договоре. Благодаря выплаченным финансам, бизнесмен может возобновить работу своей фирмы и преодолеть кризисный рубеж.
Основные виды страхования предпринимательских рисков
К страховой группе можно отнести различные виды страховых продуктов, способные защитить интересы предпринимателя во время его работы, а именно:
Какие же риски страховать нельзя?
Стоит иметь в виду, что некоторые предпринимательские риски у Вас не получится застраховать. К ним можно отнести следующие:
Даже если фирма в настоящий момент процветает и, казалось бы, её стабильной работе не угрожают внешние факторы, риск столкнуться с финансовыми потерями не исключается. Чтобы быть готовым к непредвиденным обстоятельствам, максимально защитить свой бизнес от возможных потерь, следует оформить страховку. Свои услуги в данной области оказывает компания Coface, зарекомендовавшая себя, как ответственного и грамотного партнера. Мы предлагаем своим клиентам доступные и выгодные программы, которые обезопасят бизнес клиента и позволят получить своевременные выплаты.
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