Страхование предпринимательских рисков - Виды страхования - Что нельзя страховать?

Для обеспечения стабильности в бизнесе, ограждения его от влияния негативных факторов, физические и юридические лица пользуются такой услугой, как страхование предпринимательских рисков.

Непредвиденные обстоятельства, которые могут произойти на предприятии, влекут за собой потерю прибыли. Деятельность компании, в данном случае, может быть приостановлена, либо не приносить эффективности, что может привести к банкротству. Именно страхование защитит фирму, позволит бизнесмену продолжать стабильную работу, получить выплаты от страховщика.

Какие случаи можно отнести к страховым?

Страховыми случаями принято считать следующие:

противоправные действия третьих лиц;

техногенные катастрофы;

политические и экономические события, произошедшие в стране;

несчастные случаи, аварии на производстве;

потерю спроса на определенные группы товаров;

простой оборудования и так далее.

При их наступлении, предприниматель может рассчитывать на страховую сумму, оговоренную со страховой компанией заранее, и прописанную в договоре. Благодаря выплаченным финансам, бизнесмен может возобновить работу своей фирмы и преодолеть кризисный рубеж.

Основные виды страхования предпринимательских рисков

К страховой группе можно отнести различные виды страховых продуктов, способные защитить интересы предпринимателя во время его работы, а именно:

имущественную защиту;

профессиональную ответственность;

страхование инвестиций, финансов на счетах;

экологическое страхование;

страхование убытков, возникших по причине простоя производства, снижения объема продаж;

страхование дебиторской задолженности и многое другое.

Какие же риски страховать нельзя?

Стоит иметь в виду, что некоторые предпринимательские риски у Вас не получится застраховать. К ним можно отнести следующие:

риски, которые связаны с безопасностью человека, халатным отношением специалистов, что привело к остановке производства;

простой оборудования в результате его естественного износа;

расходы, которые не связаны с деятельностью производства;

затраты на приобретение сырья, оплата штрафов.

Даже если фирма в настоящий момент процветает и, казалось бы, её стабильной работе не угрожают внешние факторы, риск столкнуться с финансовыми потерями не исключается. Чтобы быть готовым к непредвиденным обстоятельствам, максимально защитить свой бизнес от возможных потерь, следует оформить страховку. Свои услуги в данной области оказывает компания Coface, зарекомендовавшая себя, как ответственного и грамотного партнера. Мы предлагаем своим клиентам доступные и выгодные программы, которые обезопасят бизнес клиента и позволят получить своевременные выплаты.