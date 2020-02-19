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Романцев о Веретенникове
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 19 Февраля 2020, 11:55
«Я с большим уважением отношусь к Олегу, - говорил Романцев о Веретенникове, - мне он очень нравится и как футболист, и как человек. Он занимает позицию, на которую у нас большой выбор - Мостовой, Цымбаларь, Добровольский, Карпин. Тот же Добровольский - сейчас он более или менее привел себя в порядок и будет играть - ведь Игорь может действовать и на других позициях. Олег, к сожалению, только в «одной колее». Он в лучшем случае третий, если не четвертый претендент на это место».
Выбор был большой, а играть, как выяснилось, было некому. Карпина из-за слабой его игры против итальянцев в стартовый состав на матч с немцами не поставили. Среди хавбеков появился Хохлов - дебютант сборной, не сыгравший в ее составе до этого ни одного матча. Но если он мог появиться, то почему не мог появиться Веретенников?
Ясно, конечно, что ни Веретенников, ни, допустим, нападающий Саленко, которого после чемпионата мира 1994 года отлучили от сборной только потому, что видите ли, у некоторых игроков, не желающих видеть в сборной Саленко, психологическая с ним несовместимость (о потрясающей атмосфере нынешней сборной России ходят легенды, но в Англии выяснилось, что не все так просто), ничего бы в этой команде исправить не сумели, потому что вместе со всеми оказались бы точно так же слабо подготовленными и способными более-менее выдержать первые полчаса, от силы 45 минут.
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