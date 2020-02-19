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Время дисциплинированных и голодных
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 19 Февраля 2020, 11:56
Минувшая Лига чемпионов, Кубок УЕФА и чемпионат Европы позволяют, пусть и с долей осторожности, сделать вывод о наступлении времени успеха дисциплинированных и голодных команд. У миллионеров становится все меньше стимулов. С ними гораздо сложнее работать. Жозе Моуриньо сделал «Порту» клубом, выигравшим два года подряд европейские кубки, во многом потому, что у него в составе не было игроков, готовых остановиться на достигнутом. Многие победители Лиги чемпионов готовы перейти в более богатые команды. Феррейра, например, уже перебрался в «Челси». Туда же может последовать Деку.
Оба станут работать под руководством Моуриньо. Как тренеру удастся справиться в Лондоне с новым вызовом? Карлуш Кейруш неплохой специалист, но у него ничего не вышло в «Реале». Мегаоплачиваемые звезды не разучились играть в одночасье. Выходит, тренер с ними на нашел взаимопонимания, и все было пущено на самотек. Звезд очень сложно (не всех, конечно) убедить в необходимости усердно работать на тренировках и подчиняться тактическим установкам. Большинство из них считают тренера лишней фигурой, без которой вполне можно обойтись. А как звезды способствовали удачному выступлению своих национальных сборных на чемпионате Европы, выходу из предварительных групп, прохождению по дистанции турнира как можно дальше? Какова мотивация у футболистов, которых принято называть лидерами, для выступлений за сборные после напряженного клубного сезона? Какова, наконец, роль тренеров?
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