Горящие туры за границу: как поймать свою путевку мечты

Мы столько раз слышали и видели рекламу, предлагающую горящие туры за границу, что сложно не потеряться во всем этом информационном шуме! Откуда на самом деле берутся такие путевки, как выбрать лучшее предложение и не «обжечься»? Делимся полезными лайфхаками о том, как стать настоящим охотником за лучшими предложениями!

Откуда берутся горящие туры и почему они «горят»?

Горящие путевки за границу появляются по таким причинам:

Свободные места на рейсе, когда места на чартеры, запланированные турфирмой, не были выкуплены. Проще продать их по себестоимости, чем остаться в минусе. Отказные туры. Когда туристы по личным обстоятельствам вынуждены отказаться от путевки в последний момент. Чтобы места не пропадали, турфирма снижает стоимость на тур. Сезонные колебания спроса на то или иное направление. Сюда же можно отнести случаи, когда турагентство просчиталось, прогнозируя спрос на ту или иную гостиницу.

Наиболее популярные направления

Горящие путевки появляются за 2-10 дней до планируемого вылета. Как правило, это направления, где отсутствуют проблемы с получением визы. Дешевые туры и Казахстана чаще всего удается «поймать» в Египет, Турцию, Вьетнам, ОАЭ, Малайзию, на Мальдивы и Хайнань.

Важно знать: секреты успешной охоты

Цена горящей путевки на 20-30, а порой и на все 50% ниже рыночной.

Иногда горящая путевка является всего-навсего маркетинговой уловкой. Обратите внимание, что на новогодние и майские каникулы, музыкальные фестивали, спортивные события вам, скорее всего, не удастся поймать выгодное предложение. На праздники путешествия выгоднее планировать заранее, иначе можете остаться «с носом».

Купить тур за границу с наибольшей скидкой скорее всего получится в низкий сезон или в период межсезонья. Чтобы не прогадать и поймать действительно выгодное предложение, рекомендуем подписаться на рассылку или почаще заглядывать в каталоги туристических компаний, предлагающие горящие путешествия, например, Poehalisnami.kz.

Важно иметь хотя бы минимальное представление о стоимости путевок на тот или иной период. Увидели заманчивое предложение и обещание огромной скидки? Не поленитесь поискать в интернете аналогичные путевки, сравните цены.

Полезно будет проверить состав пакета. В горящую путевку должно быть все включено, как и в обычный тур: включать в себя авиаперелет, трансфер из/в аэропорт, питание, страховку. Иначе стоит насторожиться: возможно, вам пытаются продать обычный тур, скрыв дополнительные траты.