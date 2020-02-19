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Горящие туры за границу: как поймать свою путевку мечты
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 19 Февраля 2020, 19:41
Мы столько раз слышали и видели рекламу, предлагающую горящие туры за границу, что сложно не потеряться во всем этом информационном шуме! Откуда на самом деле берутся такие путевки, как выбрать лучшее предложение и не «обжечься»? Делимся полезными лайфхаками о том, как стать настоящим охотником за лучшими предложениями!
Откуда берутся горящие туры и почему они «горят»?
Горящие путевки за границу появляются по таким причинам:
Наиболее популярные направления
Горящие путевки появляются за 2-10 дней до планируемого вылета. Как правило, это направления, где отсутствуют проблемы с получением визы. Дешевые туры и Казахстана чаще всего удается «поймать» в Египет, Турцию, Вьетнам, ОАЭ, Малайзию, на Мальдивы и Хайнань.
Важно знать: секреты успешной охоты
Цена горящей путевки на 20-30, а порой и на все 50% ниже рыночной.
Иногда горящая путевка является всего-навсего маркетинговой уловкой. Обратите внимание, что на новогодние и майские каникулы, музыкальные фестивали, спортивные события вам, скорее всего, не удастся поймать выгодное предложение. На праздники путешествия выгоднее планировать заранее, иначе можете остаться «с носом».
Купить тур за границу с наибольшей скидкой скорее всего получится в низкий сезон или в период межсезонья. Чтобы не прогадать и поймать действительно выгодное предложение, рекомендуем подписаться на рассылку или почаще заглядывать в каталоги туристических компаний, предлагающие горящие путешествия, например, Poehalisnami.kz.
Важно иметь хотя бы минимальное представление о стоимости путевок на тот или иной период. Увидели заманчивое предложение и обещание огромной скидки? Не поленитесь поискать в интернете аналогичные путевки, сравните цены.
Полезно будет проверить состав пакета. В горящую путевку должно быть все включено, как и в обычный тур: включать в себя авиаперелет, трансфер из/в аэропорт, питание, страховку. Иначе стоит насторожиться: возможно, вам пытаются продать обычный тур, скрыв дополнительные траты.
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