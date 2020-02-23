Курсы английского Wall Street English: всем и каждому!

Школа Wall Street English – одна из наиболее известных компаний в России, которая специализируется на обучении английскому языку. Здесь следуют самым строгим образовательным стандартам, принятым в европейских странах. Наглядное подтверждение профессионализма педагогического состава и ответственного отношения руководства – это тысячи благодарных учеников, успешно завершивших обучение и достигших желаемых целей. Многие из них смогли устроиться на работу за рубежом или же просто наслаждаются возможностью уверенного общения с друзьями из англоязычных стран!

Уникальность метода

Курсы английского Wall Street English строятся на уникальной образовательной методике – Blended Learning Method. Специалисты школы тщательно разработали собственную программу обучения, учтя при этом и накопленный ранее опыт преподавания, и собственные педагогические приемы. В итоге получилась методика, не имеющая аналогов во всем мире. Она не имеет тех недочетов, которые часто встречаются в школьных или вузовских программах. Бесконечное зазубривание информации, изучение неактуальных тем – все это осталось за стенами Wall Street English.

У школы английского языка Wall Street English иной подход к обучению. Его основа – это постепенное, естественное освоение речи через диалоги с преподавателями – носителями языка. Первоначально студенты просто общаются между собой на простые темы, это помогает им обрести уверенность и сформировать минимальный словарный запас. Только потом начинаются более сложные задания, изучается грамматика, синтаксис.





Доступно каждому

Наглядное подтверждение грамотного подхода Wall Street English – отзывы. Руководство прекрасно осознает, что большинство их учеников – это работающие люди, вынужденные находиться в условиях дефицита свободного времени. Исходя из этого, школа разработала специальные правила:

График занятий адаптируется под занятость каждого ученика. В Wall Street English совмещенный формат занятий: онлайн на мультимедиа платформе дома и очно в школе. Если у студента есть возможность посещать занятия в школе исключительно вечером – не проблема. Если удобнее в дневные часы – график можно адаптировать и под такое пожелание.

Возможность оперативной смены учебного центра. В Москве 6 центров Wall Street English, ученику не обязательно «привязываться» к конкретной школе. Если он чувствует, что не сможет попасть в центр, где проводилось прошлое занятие, либо находится в совершенно другом районе столицы – занятие будет проведено там, где удобно ему географически в конкретный момент. Главное – успеть записаться заранее.

Такой лояльный подход вкупе с высочайшими стандартами образования делает Wall Street English одним из лидеров столичного образовательного рынка.