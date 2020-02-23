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Отсутствие денег – это не повод ставить крест на образовании

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Бизнес — 23 Февраля 2020, 11:01

Недостаток школьного образования состоит в том, что ученик зачастую не может выбирать, каким дисциплинам уделять больше времени, а какими побрезговать. Но после того, как выпускной уже отгремел, человек уже имеет право развиваться в той сфере, которая ему интересна. Однако у многих небогатых семей существует достаточно сильная проблема с устройством ребенка в ВУЗ – ведь часто на престижные специальности либо очень мало бюджетных мест или существуют только контрактные.


Именно поэтому старшеклассник продолжает обучение «где попало», по тому профилю, на который был маленький конкурс. Это не совсем правильно. Ведь получая высшее образование, человек рассчитывает на самый настоящий билет в жизнь, который приведет его к счастью и успеху. Соответственно, необходимо приобретать знания по той специальности, к которой есть способности, к которой лежит душа.


Счастливый билет ждет вас


Эту возможность может дать грант на обучение. Портал https://грант-на-вуз.рф/ запускает уникальную акцию, в которой можно получить множество денежных призов. Эти средства победитель может потратить на обучение в самых престижных ВУЗах. Необходимо лишь выбрать желаемую специальность и проверить, существуют ли по ней доступные предложения.


Как получить заветный грант


Для того, чтобы принять участие в розыгрыше, абитуриенту необходимо заполнить простую форму, в которой следует указать следующие данные:



  • день рождения;

  • пол;

  • уровень образования;

  • специализацию, по которой хотелось бы продолжать обучение.


Подробнее о призах:



  • три счастливых абитуриента получат бесплатную подборку учебных программ и 30 000 рублей на обучение;

  • десять учеников, которые поучаствовали в розыгрыше, получат 10 призов по 10 000 рублей;

  • 1000 человек получат по 1000 рублей на преподавательские консультации.


Разумный выбор, ведущий к счастливому будущему


Грант – это модно, эффективно и выгодно. Это единственный разумный выбор в условиях шаткой отечественной экономики, когда большинство семей едва сводят концы с концами. Таким образом, абитуриент получает возможность получить действительно качественное образование, соответствующее европейским стандартам, которое позволит впоследствии найти высокооплачиваемую работу в государствах СНГ либо же продолжить обучение в странах Европы и США. Задумайтесь о своем будущем уже сегодня и оно вас не разочарует.



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