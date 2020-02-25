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Как выбрать разработчика сайта?

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Бизнес — 25 Февраля 2020, 20:19

Задача выбора подходящего агентства для разработки веб-сайта также важна, как и все, что создается для бизнеса в целом. Ни одна компания не добилась успеха, создав некачественный ресурс. Поэтому поиск достойной команды разработчиков, способной удовлетворить ваши потребности, оказывает большое влияние на общую прибыль. Чтобы понять, как правильно выбрать веб разработчика сайта, необходимо учитывать ряд требований: от технических навыков программирования до предыдущего опыта компании. Ниже приведен ключевой перечень требований, без которых качественно создать интернет магазин на Wordpress не представляется возможным.

Навыки компании & требования заказчика

Первым делом спросите себя, что вы действительно хотите. Часто от владельцев бизнеса можно услышать подобные выражения: «Я хочу, чтобы проект выглядел круто» или «Я хочу, чтобы сайт был в ТОПе на первой странице Google».

Но в 9 из 10 случаев они имеют в виду сайт, который принесет им деньги или повысит маркетинговые показатели. Предположим, что вам подходят оба варианта. Поэтому решив выбрать разработчика интернет магазина, убедитесь, что навыки компании соответствуют вашим ожиданиям:

  • возможность самостоятельного обновления контента;
  • знание менеджера о влиянии архитектуры проекта на конверсию продаж;
  • умение использовать дизайнерские уловки для повышения вовлеченности аудитории;
  • возможность мобильного адаптирования.

Каким бы эстетичным ни был конечный продукт, он “не взлетит”, если не будет соответствовать требованиям бизнеса. У вас останется красивая цифровая визитная карточка и глубокое разочарование вместо повышения продаж и роста прибыли.

Разработка сайта с нуля включает в себя работу над логистикой страницы, проработку каждой детали, работу с оптимизацией текстов, подбор изображений, шрифтов и цветовой гаммы, а также еще 1000 и 1 пункт, без которых просто не обойтись.

Технические требования к разработчикам

Лучшие исполнители должны обладать большим спектром технических навыков. Не все веб-сайты предназначены для одной и той же цели. Возможность создания проекта в соответствии с конкретными потребностями клиента поможет выбрать разработчика сайтов, о сотрудничестве с которым вы не пожалеете.

Обязательные навыки, которыми должна обладать компания-подрядчик:

  • Adobe Photoshop / Adobe Illustrator;
  • HTML / HTML5;
  • CSS / SCC3;
  • PHP;
  • JQuery;
  • JavaScript;

Оперативность реакции исполнителя

Если ваш веб-сайт взломают, появятся ошибки или по какой-либо причине он перестанет работать, разработчик должен быть готов к быстрому реагированию. В противном случае отключение от сети приведет к потере прибыли.

Учитывайте, что у подрядчика есть и другие клиенты, которые также нуждаются в постоянном саппорте. Поэтому заранее проконсультируйтесь с компанией-разработчиком, сможет ли она уделять вам должное внимание в случае возникновения экстренных случаев. Оперативность реагирования тоже лучше оговаривать на этапе оформления договора.

Знакомство с портфолио подрядчика

Чтобы выбрать разработчика сайтов, необходимо оценить уровень его опыта – познакомиться с предыдущими проектами, почитать отзывы клиентов. Не просите ссылки на отзывы у самой компании – у недобропорядочных исполнителей они могут быть подставными. Ищите сами, спрашивайте коллег и партнеров, читайте форумы и блоги.

Если вы рассматриваете креативное агентство по созданию и продвижению веб-сайтов, зайдите на их собственный площадку и ознакомьтесь с портфолио здесь.

Оплата

Решение выбрать разработчика сайтов, ориентируясь исключительно на стоимость его услуг, будет ошибочным. Каждая компания формирует счета по-разному:

  • по часам;
  • ежемесячная плата с дополнительными оплачиваемыми проектами, которые могут выходить за рамки контракта;
  • отдельная оплата услуг по каждому блоку выполненных работ.

В любом случае, убедитесь, что у вашего подрядчика есть подробная система отслеживания, которая записывает каждую выполненную задачу и время, необходимое для ее выполнения. Все это должно быть записано в ежемесячном отчете, который вы будете получать в конце каждого месяца. Таким образом, разработчик берет на себя ответственность, а вы знаете, куда тратите деньги.



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