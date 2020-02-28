Среди небольших европейских государств Черногория выделяется живописной прибрежной линией потрясающей красоты. Резко выступающие из вод кристальной чистоты высокие горы создают необыкновенное зрелище. Именно за этой красотой сюда слетаются тысячи туристов с разных концов земного шара. Особо следует выделить редкое гостеприимство местного населения. Дружелюбное отношение к приезжим является основной традицией черногорцев. Средиземноморские пейзажи, открывающиеся с живописного побережья не могут оставить равнодушным даже самого черствого человека.

Лучшие пляжи Черногории уже давно стали излюбленным местом отдыха для многих европейцев. В последние годы сюда потянулись и тысячи россиян. Среди здешних пляжей особо следует выделить Свети-Стефан. Это название курортного поселка, который находится на побережье. На отдельном острове построен современный фешенебельный отель Свети-Стефан рядом с которым находится старинная крепость. С материком он соединен узким перешейком. Слева от этого перешейка находится бесплатный пляж. А пляж справа является собственностью отеля, поэтому им могу пользоваться только постояльцы.

Пляж Мгрен расположился на Будванской Ривьере. Он окружен живописными скалами. Рядом находится Старый Град. До завершения июня частный пляж открыт для посетителей абсолютно бесплатно. Однако с наступлением сезона придется заплатить от двух евро. Бечичи является длинным песчаным пляжем. Расположен он всего в двух километрах от Будвы - курортного поселка. Здесь сохранились уникальные архитектурные сооружения. А местная туристическая инфраструктура отличается комфортабельностью. В тридцатых годах Бечичи признали лучшим европейским пляжем.

В трех километрах от Будвы расположился еще один общественный пляж с названием Яз. Внимание он привлекает живописными горами, которые окружают все побережье. Петровац также является общедоступным, бесплатным пляжем. Его протяженность составляет 600 м, а ширина - 15 м. Пляж Лучице привлекает внимание отдыхающих своей благоустроенностью. Это уединенное местечко, расположенное в бухте. Людей здесь по сравнению с другими пляжами всегда мало. Однако инфраструктура Лучице развита прекрасно. Однако самым большим городским пляжем Будвы является Славянский. Здесь расположился гостиничный комплекс под названием Астра Монтенегро. Славянский пляж также славится близостью с историческими достопримечательностями, которые отдыхающие легко смогут осмотреть во время нахождения на пляже.