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Вена: Аренда машин

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Бизнес — 28 Февраля 2020, 21:31

Город чарующей музыки и увлекающих танцев, роскошных парков и величественных дворцов, чудесного вина и ароматной выпечки... Это австрийская столица, которая словно специально создана для разряженных и беззаботных барышень, которые плывут на волнах чарующей музыки Штрауса. По городским улицам и площадям словно бегают причудливые кареты, запряженные породистыми лошадьми. А в парках гуляют романтические пары, ведущие светские беседы. Вена просто прекрасна, вне зависимости от сезона. Здесь путешественники могут наслаждаться необыкновенными видами, просторными площадями и зданиями, возведенными в имперскую эпоху. Город хранит вековые тайны и загадки.

Если вы арендуете в австрийской столице авто, сможете комфортно передвигаться по всему городу. Персональный автотранспорт поможет осмотреть культурные, архитектурные и исторические достопримечательности без потери драгоценного времени. На нем вы обойдете все соборы, дворцы или же музеи. Успеете даже побывать в крупнейших торговых центрах. Для бронирования машины совсем необязательно ходить по разным офисам или же прокатным компаниям после прилета. Сегодня прокат машин в Вене доступен дистанционно, через всемирную сеть. Для этого достаточно открыть веб-сервис bookingcar.ru и выбрать подходящую модификацию авто. Здесь собраны предложения лучших австрийских прокатных компаний, которые предлагают потенциальной клиентуре наиболее доступные тарифы.

Однако арендую авто в одной из местных компаний необходимо заранее изучить ПДД, действующие в Австрии. За нарушения правил вас здесь ожидают солидные штрафы. Следует учесть, что каждый австрийский регион имеет свои штрафы. А у местной полиции есть все права, взимать штраф непосредственно на местах нарушений. Если вы арендуете авто в австрийской столице и нарушите ПДД, вы официально выпишут квитанцию. Если сумма штрафа будет особо крупной, придется внести задаток. На оплату остатка полиция выделяет не более двух недель. Полицейские часто самостоятельно устанавливают размер наказания. Исходят они из созданных по причине нарушения дорожных условий.

Арендуя авто в Австрии, водитель должен хорошо разбираться в ценах топлива. В стране много АЗС, где можно заправить автотранспорт неэтилированным бензином марок 95 или же 98, а также дизельным топливом. Продажа этилированного горючего в этой стране строго запрещена. Некоторые заправки предлагают автовладельцам газ. Хотя их количество ограничено. Канистрами в стране можно перевозить не больше десяти л. топлива. Также путешественники должны учесть наличие платных шоссе. Проехать по ним невозможно без соответствующей оплаты. Чтобы на таких участках не создавались проблемы, лучше всего прикупить виньетку. Их стоимость варьируется в зависимости от срока действия.

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