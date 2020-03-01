Пансионаты Москвы

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Бизнес — 1 Марта 2020, 15:35

Практически в каждой семье есть пожилой человек, нуждающийся в особом присмотре, уходе, постоянном медицинском контроле и специальном питании. Обеспечить такой уход в семейных условиях невозможно. Поэтому многие принимают решение разместить их в специализированные пансионаты. Однако выбор подобных мед. учреждениях дело достаточно сложное. Сегодня в столице и Подмосковье много пансионатов для пожилых, которые предлагают разные условия, тарифы и уровень сервиса. Чтобы помочь в выборе заведения был создан данный рейтинговый список. При его составлении учитывались отзывы о подобных учреждениях. Также использовалась статистика, полученная на независимых веб-ресурсах. Здесь желающие смогут ознакомиться с перечнем наиболее надежных пансионатов, специализирующихся на уходе за пожилыми гражданами. 

Выбирать пансионаты для пожилых в Москве следует с учетом качества ухода, квалификации персонала, спектра услуг, а также общей атмосферы. Золотой серединой можно назвать учреждения по уходу за пожилыми комфорт-класса. Здесь средний тариф размещения составляет 1200 руб/сут. Базовый набор сервисов таких учреждений объединяет еженедельный осмотр приглашенным или же штатным медиком-терапевтом, проведение индивидуальных и групповых занятий ЛФК, полное сопровождение бытового характера, а также участие в индивидуальных реабилитационных программах. 

В пансионатах комфорт-класса принимаются пожилые, страдающие деменцией или же перенесшие инсульт. Лежачим пациентам предлагают многофункциональные кровати. Если человеку трудно ходить, ему предоставляют роллаторы, ходунки или же иные приспособления. В каждом помещении подобных учреждений, а также прилегающей территории организована безбарьерная среда, в санузлах установлены перила вместе со специальными приспособлениями, чтобы облегчить гигиенические процедуры. Подъемы оснащены пандусами, а персонал работает круглосуточно, обеспечивая всестороннюю поддержку, а также бытовое сопровождение. 

К премиум-классу относятся пансионаты с гериатрическими центрами и резиденциями. Здесь обеспечивается всесторонний уход. Номера таких учреждений рассчитаны от одного до трех человек. Контроль каждой комнаты осуществляется закрепленными к ней сиделкой и медсестрой. Они присматривают за постояльцами круглосуточно, проявляя заботу и выполняя их пожелания. В стоимость проживания входит активная реабилитацию. Постояльцы могут посещать кабинет физиотерапии или же соляную комнаты. Пациенты, страдающие деменцией участвуют в индивидуальных или же групповых занятиях, которые проводятся логопедом и социальным педагогом.

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