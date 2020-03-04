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Как прикоснуться к Италии, не покидая родные стены

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Бизнес — 4 Марта 2020, 20:25

Пицца — это итальянское блюдо, которое покорило миллионы сердец по всему миру. Казалось бы, кусок пирога с соусом и несколькими начинками — что необычного? Довольно простая комбинация, чтобы покорить сердца (и желудки) гурманов всего мира. При этом миллионы людей ее любят и регулярно употребляют. Одни выбирают доставку пиццы в Москве, другие предпочитают готовить ее самостоятельно, используя любимые ингредиенты. Рассмотрим подробнее, в чем секрет этого блюда и почему у него столько почитателей.


Оригинальное итальянское тесто — какое оно?

Единственно правильного ответа на этот вопрос нет. В зависимости от региона Италии тесто готовят по разным рецептам. Большинство пиццайоло используют муку для пиццы «00» (специальная марка), но технология приготовления отличается.

На юге Италии пиццу делают с толстыми краями и мягким центром. Рим славится своим хрустящим сантиметровым коржом. На севере Италии также тонко раскатывают тесто. Корж у них получается тонкий, а края — хрустящие. Если думаете, что это все разновидности пиццы, то ошибаетесь. Региональные особенности позволяют попробовать вкусную и особенную пиццу в любой точке Италии.


Соус — вторая составляющая успеха

Толщина теста для пиццы — это первый фактор, влияющий на вкус. Еще одним, не менее важным, является соус. Он вызывает споры и дискуссии даже среди итальянцев. Два самых популярных вида — это:

  • роса (томатный соус). Для его приготовления используются натуральные, спелые томаты и ароматные специи;
  • бьянка (оливковое масло). Это полупрозрачная заправка с большим количеством пряностей.

Каждый из них отличается своей особенностью и пикантностью, но оба имеют поклонников по всему миру.

Несколько слов о вкусовом разнообразии

В случае с итальянской пиццей крайне трудно найти одинаковые предпочтения. Разновидности оригинальной рецептуры действительно разнообразны. Изобилие морепродуктов, представленных на итальянском побережье, позволяет экспериментировать и создавать экзотические вкусовые сочетания. Не меньше вариативности предоставляют мясные гастрономические изыски. Так какая же оригинальная пицца из Италии?


Обязательные составляющие средиземноморского блюда

Большое количество различий в классической рецептуре означает, что не существует универсальных правил и для настоящей пиццы из Италии. Но это не совсем так! Настоящая итальянская пицца должна иметь несколько характеристик:

  1. Нежное дрожжевое тесто. Это базовый, но не основной ингредиент. При этом не важно, на толстом или тонком корже пицца, главное, что тесто должно быть нежным и вкусным.
  2. Метод выпечки. Настоящая пицца выпекается в дровяной печи и на специальном камне. Нескольких минут при экстремально высоких температурах достаточно, чтобы она приобрела форму и характерные «итальянские пузыри», которые являются своего рода доказательством традиционной выпечки.
  3. Ограниченное количество ингредиентов. Итальянцы считают, что чем меньше, тем лучше. Они предпочитают использовать несколько высококачественных ингредиентов с интенсивным вкусом.

Захотелось попробовать вкусную итальянскую пиццу? Выбирайте ресторан доставки готовой еды Farfor. В меню предложен широкий выбор рецептур для истинных почитателей итальянской кухни.



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