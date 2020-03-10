Сервис iGooods

Если вы устали от многочасовых походов в супермаркеты, выбор продуктов и ожиданий у касс в длиннющих очередях, самое время воспользоваться услугами сервиса iGooods. Через такой сервис вы сможете заказать и получить свежие продукты и товары по магазинным ценам в любое удобное для себя время. Доставка выполняется курьерами сервиса в течение 25 мин. Для оформления таких заказов можно использовать мобильную аппликацию iGooods или же официальный веб-сайт сервиса. Все товары предоставляются клиентуре по ценам столичных гипермаркетов, таких как Магнит, Зельгрос, Глобус, ВкусВилл, Карусель, Лента или же Метро. Заказчикам доступны через данный сервис и акционные товары. А оплатить заказ вы сможете при его получении.

Время доставки через

заказчик выбирает самостоятельно. Чаще всего они заказывают доставку в день покупки товаров. Команда сервиса позаботиться о своевременной доставке заказов, вне зависимости от объемов приобретенных продуктов. Время отклонения не превышает 25 мин. Комплектацию заказа и время доставки клиент сможет отследить самостоятельно, воспользовавшись личным кабинетом. За сбор заказа отвечает персональный закупщик сервиса. Процедура комплектации заказа выполняется придирчиво и с особым вниманием. Персональный закупщик выбирает только наиболее свежие продукты, внимательно контролируя дату выпуска. Также он заботится о качественной упаковке товаров.

В случае отсутствия конкретных товарных позиций, заказанных покупателем, персональный закупщик проинформирует о сложившейся ситуации и предложит замену. Для расфасовки заказа используются термосумки, пакеты или же контейнеры. Поэтому замороженные продукты доставляются адресату в прекрасном товарном виде. Выполняется доставка на экологичных электроскутерах. Они легко обходят столичные пробки и привозят товар в точно назначенное время. При желании заказчик может выполнить онлайн-оплату покупки. В иных случаях сумма передается курьеру наличными.

Все товары, представленные в каталожном списке iGooods доступны по ценам вышеперечисленных сетей гипермаркетов. Здесь нет никаких наценок или же скрытых комиссий. Ежедневно сервис проводит синхронизацию своей базы данных и сравнение с ценами столичных партнерских магазинных сетей. Также сервис предлагает заинтересованной клиентуре акциаонные товары, которые объявляются этими сетями. Здесь любой желающий сможет воспользоваться текущими акционными ценами на любые товары. Заказчики iGooods часто говорят об отзывчивости и вежливости персонала сервиса. Здесь к каждому заказчику относятся с особым вниманием, стараясь учесть все его пожелания или же требования.