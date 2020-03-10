Эстетика является столичной профессиональной стоматологической клиникой. Сейчас в Москве функционирует множество стоматологических клиник или же кабинетов, однако на их фоне центр Эстетики выделяется по разным параметрам. Название клиники говорит о том, что здесь стремятся добиться красивых улыбок пациентов. Именно улыбка придает человеку уверенности в собственные силы.Однако основной задачей команды клиники является здоровье пациентов. Здесь выполняются все виды профилактических и терапевтических манипуляций, которые только существуют в стоматологии.

Клиника Эстетика

оснащена суперсовременным оборудованием и профессиональным инструментом. Здесь используются только сертифицированные материалы. Кроме московского представительства клиника принимает пациентов и в Новосибирске. В центре можно записаться к терапевту. Этот специалист выполнит необходимую профилактику периодонтита, пульпита или же прочих болезней. Кроме этого в обязанности терапевта входит удаление налета и камней. Он же отвечает за отбеливание и реставрацию всего зубного ряда.

Ортопед восстановит жевательную функцию и проведет протезирование. После снятия слепков он посоветует какой протез подойдет, условно-съемный, несъемный или же съемный. Хирург центра позаботится об удалении зубов, спасти которые невозможно. В пример можно привести восьмерку. Он вскроет абсцесс, позаботится о наращивании костной ткани прежде чем будет выполнено протезирование. Также он вырежет кисту. Стоматолог-пародонтол позаботится о лечении мягких и слизистых тканей. К такому специалисту прежде всего попадают пациенты с пародонтитом, стоматитом или же гингивитом. В некоторых случаях пародонтоз вызывает появление инфекций межу зубами или же деснами. Здесь потребуется вмешательство ортопеда или же хирурга.

В обязанности ортодонта входит исправление прикуса и изменение положения зубов. Ортодонт устанавливает брекеты. Однако доя этого пациенту может потребоваться визит к терапевту. Он проверяет здоровье зубного ряда. Также могут понадобиться услуги хирурга, который удалит разные элементы зубного ряда. Эстетика предоставляет пациентам широчайший спектр услуг, чем выгодно выделяется среди других столичных стоматологических клиник. Были времена, когда пациенты шли к стоматологу за удалением зубов или же пломбированием. С развитием стоматологии и эстетической медицины люди начали понимать, что эстетическая красота зубного ряда является первоочередной задачей. Появились инновационные материалы, позволяющие выполнять качественную имплантацию или же протезирование.