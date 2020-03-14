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Кредиты пенсионерам

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Бизнес — 14 Марта 2020, 13:12

Сегодня кредитная политика разных банковских организаций по отношению к пенсионеров бывает разной. Некоторые выдают ссуды только гражданам до 75-летнего возраста, а другие создают для пожилых заемщиков специализированные льготные программы. Требования к данной категории чаще всего являются стандартными. Необходимо наличие российского гражданства, неиспорченной кредитной и постоянный доход. Кроме паспортных данных эти финансовые организации требуют СНИЛС. Есть банки, которые запрашивают у потенциальных заемщиков дополнительную документацию, в том числе ИНН, справку, подтверждающую доходы, а также копию трудовой.

Кредиты пенсионерам до 75-пятилетнего возраста https://npfrate.ru/knowledgebase/bankovskie-produkty/kredity/kredity-pensioneram-do-75-let.html сегодня предоставляют разные банковские организации. Здесь дается перечень тех банков, которые предлагают им сравнительно выгодные условия и проценты кредитования. Некоторые из них требуют от лиц на пенсионной дотации справку о трудоустройстве. Однако ВТБ и Почта-банк выдает ссуды даже неработающим. Следует также отметить, что в некоторых банках действуют возрастные ограничения. Среди них можно выделить:

- Совкомбанк (до 85-летнего возраста);
- Сбербанк (до 70-летнего возраста);
- Россельхозбанк (до 75-летнего возраста);
- Открытие (до 68-летнего возраста).

Подобные ограничения не действуют в следующих банковских организациях:

- Почта Банк;
- Альфа-Банк.

До достижения 75-летнего возраста пенсионеры могут не искать поручителей для получения выбранного кредитного пакета. Они могут обратиться в любую крупную банковскую организацию и предъявить лишь установленный пакет документации. Чтобы разобраться, какие конкретно банки оформляют кредиты пенсионерам не достигшим 75-летнего возраста, достаточно изучить отзывы.

На практике любое финансовое учреждение предоставляет пенсионерам, не достигшим 75-летнего возраста свои кредитные услуги. Поэтому в этом вопросе главное правильно выбрать кредитора. Для этого пенсионер, решивший оформить кредит, должен учесть несколько критериев. Прежде всего необходимо обратить внимание на тип предлагаемого кредита - выдается он на пластиковую карточку или же наличными. Важное значение имеют условия кредитования, например - сроки, сумма, ставки. Особое внимание уделяется и требованиям к заемщикам. Банки могут потребовать доказательства вашей состоятельности и трудоустройства. Многие из них имеют возрастные ограничения. Также следует изучить наличие льготных условий, которые предлагают сегодня некоторые подобные финансовые организации.

Фактически безотказно кредитуют заемщиков пенсионного возраста наиболее крупные банки, такие как Россельхозбанк или же Сбербанк. Однако здесь необходимо разобраться с размером ставок и максимальным сроком кредитования. В среднем ставки начинаются для пенсионеров с 11.5 процентов. А срок кредитования для данной категории достигает 7 лет. При этом каждая банковская организация устанавливает свои возрастные барьеры в отношении к заемщикам пенсионного возраста.

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