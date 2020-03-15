Сфокусируйтесь на общей картине — на организации в целом

По всей вероятности, у вашего босса есть свой начальник, перед которым он обязан отчитываться, и вполне возможно, что на следующем уровне управления у него существуют такие же проблемы с его менеджером, как у вас с ним. Постарайтесь определить, какие силы в организации не входят в сферу его контроля — это поможет вам отнестись к своему боссу с большим сочувствием. Поставив себя на его место, вы, возможно, станете для него не противником, а поддержкой.

Поддерживайте организацию своими усилиями

Поскольку компании являются объединениями социальными, успех

каждого подразделения в значительной мере зависит от взаимоотношений с другими отделами и бизнес-единицами. И если вы стараетесь облегчить жизнь другим, ваша ценность с точки зрения вашего непосредственного начальника и с точки зрения организации в целом резко повышается. Это стремление может проявляться в неизменно хорошей работе, благожелательном и эффективном общении с окружающими, в отношении к людям из других отделов и подразделений как к уважаемым, ценным клиентам. Формируйте социальные сети с людьми из вашего офиса и из других подразделений организации. Сумев убедить окружающих в своей бескорыстности и стремлении во всем помогать другим, вы серьезно повысите свою ценность как командного игрока.