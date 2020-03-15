Если работа не нравится, ищите другую

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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 15 Марта 2020, 16:11
Если же, несмотря на все ваши усилия, ситуация остается прежней и не улучшается, вполне возможно, что правильный выбор для вас заключается в том, чтобы сменить место работы. Не относитесь к этому как к неудаче — в данном случае важно признать, что просто настало время двигаться вперед, и действовать в соответствии с этим убеждением. В большинстве случаев смена места работы действительно становится шагом к прогрессу. Но если вы окончательно решили уйти из нынешней организации, подойдите к этому профессионально.
Вы бежите впереди паровоза
Излишнее усердие может напугать вашего непосредственного начальника. Старательность и инициативность, без сомнения, добродетели, но не следует забывать, для чего
Это просто совершенно иной образ мышления. Люди, которые со мной работают, смотрят на меня не как на босса, а как на друга, как на человека, которому они действительно конкретно вас нанимали. Если вы постоянно проявляете недовольство своей нынешней работой и стремитесь к чему-то новому, это вряд ли будет восприниматься начальством позитивно.
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