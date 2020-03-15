Вы настроены агрессивно и критично

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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 15 Марта 2020, 16:12
Каждый ужасный менеджер где-то в глубине души осознает, что ведет себя неправильно. И если вы будете постоянно критиковать своего босса, особенно в его присутствии или даже в присутствии других сотрудников, он начнет воспринимать вас как источник опасности. И ваш менеджер — ведь он же все-таки ваш начальник — вероятнее всего, употребит всю свою власть, чтобы заставить вас заплатить за критику.
Иными словами, в отношениях с неприятным начальником очень поможет знание психологии и дисциплина. Тщательно обдумывайте свои действия и выбирайте, когда можно напасть, а когда следует воздержаться от критики. Если вы решили выступить против босса, делайте это по принципиальным соображениям и ни в коем случае не ради личных выгод. Проявляйте уважение к служебному положению начальника, даже если не согласны с его решениями или действиями. Апеллируйте к его эго. Попросите совета. Предложите что-то такое, что покажет боссу, что вы нацелены на решение проблемы и на то, чтобы помочь организации; что вы не ищете выгод для себя. И не ждите мгновенного чуда — несомненно, тут важен каждый шаг, но одной битвой войны не выиграть.
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