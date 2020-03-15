15марта 2020
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Переход на более спокойную, но низкооплачиваемую работу
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Бизнес — 15 Марта 2020, 16:12
Традиционно считается, что для успеха в карьере надо напряженно трудиться, получать повышение за повышением, зарабатывать все больше денег и отдавать организации все больше сил и времени. Некоторые называют это карабканьем по корпоративной лестнице, другие — правильным образом жизни. Однако, следует признать, в последние несколько лет все больше людей ставят это общепринятое отношение к работе под сомнение. Они ищут любые способы, чтобы вырваться из этой постоянной бешеной погони за богатством и карьерным успехом и начать вести более сбалансированную, приятную и наполненную смыслом жизнь.
Существует множество причин, по которым вы можете решить сменить текущую напряженную и выгодную с экономической точки зрения работу на более спокойную, но низкооплачиваемую. Зачастую люди делают это из-за семейных проблем, например, поняв, что их дети нуждаются в большем внимании или что брак оказался на грани краха, из-за того что они слишком много времени проводят на работе. Возможно также, что ваши постаревшие родители уже требуют большей заботы. Другой важной причиной может стать конфликт ценностей: например, в организации вас попросили сделать что-то абсолютно противоречащее вашим убеждениям, и это заставляет задуматься,
почему вы вообще так напряженно трудитесь ради блага этой компании. И, наконец, возможно, вы приближаетесь к пенсионному возрасту, вас намного меньше интересуют вопросы карьерного роста; вы понимаете: настало время подумать в первую очередь о том, как вы будете жить вне работы.
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